Det var - ifølge det lokale politi - den 24-årige David Katz, der søndag aften dansk tid skød og dræbte to mennesker under en e-sportsturnering i Florida.

Den unge mand, som selv var gamer og kendt under navnet 'Bread', åbnede pludselig ild og dræbte to af deltagerne og sårede i hvert fald ni personer. Derefter rettede han sit våben mod sig selv og tog sit eget liv.

David 'Bread' Katz vandt turneringen 'Madden NFL' sidste år, men var røget ud af dette års turnering, da han pludselig troppede op med et våben og skød to af sine rivaler.

Det var sheriffen Mike Williams fra politiet i Jacksonville, der på et pressemøde udpegede den 24-årige mand fra Baltimore i Maryland som gerningsmanden.

»Der er ingen andre mistænkte,« sagde sheriffen.

Turneringen 'Madden NFL 19' fandt sted i et indkøbscenter i Jacksonville og blev livestreamet. Derfor blev lyddene af skuddene sendt live i æteren, indtil signalet blev afbrudt.

Mike Williams fortalte på det efterfølgende pressemøde, at gerningsmanden brugte et enkelt håndvåben til skyderiet. Han er selv blandt de dræbte, og dermed er det samlede dødstal på tre personer.

»Der er tre omkomne personer på gerningsstedet, og en af dem er den mistænkte, som tog sit eget liv,« forklarede han de fremmødte journalister.

Redningsfolk bragte ni tilskadekomne på hospitalet efter skyderiet. Af dem havde syv skudsår. Yderligere to personer var selv i stand til at køre til behandling på hospitalet.

Congrats to David Katz, the Madden 17 Bills Championship winner!



Thanks for following along, Bills fans. https://t.co/YHJHzlFElc pic.twitter.com/incdEhLxkT — Buffalo Bills (@buffalobills) February 27, 2017

Turneringen blev sendt direkte på nettet, og i et klip, der er lagt på YouTube, hører man skuddene blive affyret. Umiddelbart før, det første skud lyder, ser man, at et rødt laserlys rammer en af spillerne, der bærer sweatshirt og hvide hovedtelefoner. Videoen af spillerne, der ses i hjørnet af skærmen, forsvinder derefter - og man hører flere skud.

Vidner fortæller ifølge flere internationale medier, at den 24-årige opførte sig underligt under turneringen. Han virkede utilnærmelig og blev ved med at gå i det samme tøj flere dage i træk.

"I was actually one of the people that beat him..."



GAMER and WITNESS talks about suspected #TheLandingMassShooting shooter David Katz. Says he was acting 'weird' all weekend.

Optagelser fra turneringen viser David Katz spille koncenteret, mens speakeren konstaterer, at 'Bread' ikke deltager for at få venner. 'Han er her for at vinde,' sagde han.

Yeah he's not here to make friends he is here to kill the competition. Bread aka ravenchamp aka David Katz.

Flere medier udpeger også ofrene for skyderiet, men de oplysninger er endnu ikke bekræftede fra officielt hold.

