Bomberne og raketterne regner ned over Gazastriben, og under brag og lysglimt klamrer angste og grædende børn sig til deres forældre.

Forældre, der kæmper for at beskytte og skærme, konfliktens uskyldige ofre.

Det lykkes desværre ikke.

Hver fjerde ud af Gazas 219 dødsofre er børn, og også i Israel dør børn i de blodige angreb, som har kostet 12 livet.

BBC har fundet frem til nogle af de børn, der betalte den højeste pris for en krig, de ikke har nogen andel i. Her er deres ansigter.

Yara al-Kawlak, ni år

Ni-årige Yara Al-Kawlak Vis mere Ni-årige Yara Al-Kawlak

Tidligt søndag ramte et israelsk luftangreb en gade i Gaza City og mindst 13 medlemmer af den samme familie omkom, da de blev begravet i ruinerne af deres eget hjem.

Mange af de dræbte var børn. Den yngste formentlig en baby på bare seks måneder.

Yara al-Kawlak på ni år blev sammen med sin søster Rula på fem år bragt til hospitalet efter angrebet, hvor de modtog akut traumebehandling. Men ingen af de to søstre overlevede.

Efter angrebet blev et billede frigivet, hvor man ser den tiårige Aziz al-Kawlak, som overlevede, sidde helt stille ved siden af liget af sin mor.

Tiårige Aziz al-Kawlak sørger over sin døde mor. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP) Foto: MAHMUD HAMS Vis mere Tiårige Aziz al-Kawlak sørger over sin døde mor. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP) Foto: MAHMUD HAMS

Ido Avigal, 5 år

Israelske Ido Avigal på bare fem år formodes at være Israels yngste dødsoffer.

Han blev dræbt onsdag i den sydlige by Sderot i et såkaldt sikret rum.

Ifølge avisen The Times of Israel løftede hans mor ham op og hastede til et sikret rum, da luftalarmen onsdag lød. En alarm, som advarer om indkomne raketangreb.

5-årige Ido Avigal (Foto: Twitter) Vis mere 5-årige Ido Avigal (Foto: Twitter)

Men granatsplinter brød igennem de metalplader, der blev brugt til at sikre rummet og ramte femårige Ido Avigal, hans mor og hans syvårige søster.

Den lille dreng døde af sine skader flere timer efter angrebet.

Til begravelsen sagde hans far: »Jeg er ked af, jeg ikke kunne tage granatsplinterne for dig. For få dage siden spurgte du mig: 'Far, hvad sker der, hvis sirenerne lyder, når vi er udenfor? Jeg svarede, at så længe du var sammen med mig, ville du være i sikkerhed. Jeg løj.«

Nadine Awad, 16 år

16-årige Nadine Awad (Foto: Twitter) Vis mere 16-årige Nadine Awad (Foto: Twitter)

Sammen med sin far sad 16-årige Nadine Awad og spiste morgenmad i sit hjem i Israel, da der pludselig landede en raket affyret af Hamas på deres gårdplads.

Både far og datter mistede livet, mens Nadine Awads mor blev såret, men overlevede.

Ifølge flere israelske medier drømte Nadine Awad om at blive læge.

Suhayb 13 år, Yahya 11 år, Abderrahman 8 år og Osama 6 år

Foto: MAHMUD HAMS Vis mere Foto: MAHMUD HAMS

Muhammad al-Hadidis fire børn havde taget deres fineste tøj på og var sammen med deres mor taget på besøg hos deres kusiner lidt udenfor Gaza City, hvor de skulle fejre den muslimske højtid Eid.

De besluttede sig for at overnatte i deres onkels hus, og det blev fatalt.

Om natten blev huset udsat for et bombeangreb og i alt otte børn og deres to mødre blev levende begravet.

Kun en fem måneder gammel baby overlevede.

Han blev fundet skrigende i murbrokkerne, mens han knugede sig ind til sin døde mors bryst.

Ibrahim al-Masry, 14 år

14-årige Ibrahim al-Masry spillede fodbold med flere andre børn i sin forhave i Gaza, da et angreb ramte. Både Ibramhim og hans bror Marwan blev øjeblikkelig dræbt.

»Vi så det ikke komme. Vi hørte bare to store eksplosioner. Alle løb rundt omkring i gaderne. Børn blødte, mødre græd. Der var blod alle steder,« siger de to dræbte drenges far, Youssef al-Masri, til The Independent.

14-årige Ibrahim al-Masry Vis mere 14-årige Ibrahim al-Masry

Drengens fætter fortæller, hvordan han netop havde hørt drengen le og have det sjovt, da bomberne begyndte at falde, og ilden opstod.

»Jeg så, hvordan der gik ild i mine fætre, og de blev sprængt i stykker.«

Tala Abu al-Ouf, 13 år

Det samme angreb, der dræbte niårige Yara al-Kawlak slog også familiens nabo, 13-årige Tala Abu al-Ouf og hendes bror på 17 år ihjel.

Børnenes far dr. Ayman Abu al-Ouf mistede også livet.

13-årige Tala Vis mere 13-årige Tala

USAs præsident, Joe Biden, udtalte onsdag, at han forventer en »betydelig deeskalering i dag« i konflikten mellem Israel og Hamas-bevægelsen i Gaza, rapporterer Ritzau.

Det har han meddelt i et opkald til Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, oplyser Det Hvide Hus.

»De to ledere havde en detaljeret samtale om situationen i Gaza, Israels fremskridt i retning af at reducere Hamas' og andre terrorgruppers kapacitet samt de igangværende diplomatiske bestræbelser fra regionale regeringers og USAs side,« meddeler Det Hvide Hus' talskvinde Karine Jean-Pierre.