Selvom smittetallene sætter rekorder, er mundbind, afstandskrav og coronarestriktioner fortid i Danmark.

Og det trækker overskrifter i vores nabolande, der fortsætter med at kæmpe for at holde coronavirussen nede.

Blandt andet i Tyskland, hvor den anerkendte avis Bild har søgt forklaringen på, hvorfor Danmark, Norge og Sverige lykkes med det, alle andre drømmer om.

Professor Kristian Schneider fra Mittweida University of Applied Sciences udtaler til Bild, at Danmark ikke havde andet valg, end at løsne op for kravene til isolation.

Som specialist i matematisk modellering af epidemiologiske processer, har han regnet sig frem til, at hvis omkring en million danskere bliver inficeret med omikron, så vil næsten en femtedel af Danmarks befolkning skulle være i karantæne.

Og det vil resultere i, at det sociale system bryder sammen, vurderer professoren.

(ARKIV) I Danmark er corona ikke længere en samfundskritisk sygdom, og restriktionerne er ophævet. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere (ARKIV) I Danmark er corona ikke længere en samfundskritisk sygdom, og restriktionerne er ophævet. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Som bekendt valgte regeringen både at slække på isolationskravene og droppe restriktionerne på trods af rekordhøje smittetal.

At droppe restriktionerne var ikke nødvendigt for, at samfundet kunne fungere, vurderer de tyske eksperter, men det kan lade sig gøre i Danmark af én årsag.

Vores høje vaccinationsrate.

I Danmark har 93 procent over 60 år fået vaccinen, og det betyder, at der kun er 75.000 danskere, som er særligt udsatte for at blive alvorligt syge af coronavirus, som ikke er vaccinerede.

Men i Tyskland er der 2,7 millioner uvaccinerede over 60 år, og en ophævelse af alle restriktioner ville få fatale konsekvenser for dem, vurderer Kristian Schneider.

Samme holdning har professor i statistik Christian Hesse, der beregner yderligere 15.000 dødsfald i Tyskland, hvis man ophæver alle restriktioner.

»Smittetallene ville blive fordoblet hver tredje dag fremfor hver syvende dag, og det ville overvælde sundhedssystemet,« udtaler professoren.