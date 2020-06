Det kan godt være, du synes, at det efterhånden begynder at være godt sommervarmt herhjemme.

Men det er ingenting i forhold til den amerikanske nationalpark Grand Canyon. Der har temperaturen denne uge været så høj, at dine sko kunne ende med at smelte.

Det skriver CNN.

Det er opsynsfolkene i nationalparken - Grand Canyon National Park Service - der på Twitter har oplyst, at varmen især onsdag var 'farlig' og kunne få sko til at falde fra hinanden.

Grand Canyon is an unforgiving environment. The heat inside the canyon can cause shoes to come apart, and heavy hiking boots can trap sweat and lead to painful blisters. Before setting off on a hike, understand the limitations of yourself and your gear. https://t.co/PLebJv4uTz pic.twitter.com/fvB4DgHcl2 — Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) June 22, 2020

'Grand Canyon er et hårdt miljø. Varmen inde i kløften kan få sko til at falde fra hinanden, og vandrestøvler kan indkapsle sved, som kan føre til smertefulde vabler. Før du tager ud på en vandretur, er det vigtigt, du forstår dine egne og dit udstyrs begrænsninger,' lød det.

Den voldsomme varme kan få limen, der holder dine sko sammen, til at smelte, så de bliver ødelagt.

Onsdag lød meldingen, at termometrene kunne nå helt op på 44 grader - i skyggen.

Samtidig samtidig kunne det blive endnu varmere, hvis man bevægede sig dybere ned i kløften, hvor den varme luft ville være endnu mere koncentreret.

It's hot—but do you know how hot?



What many don't realize is that when the forecast calls for, say, 112°F/44°C at Phantom Ranch (Like today) this is actually a shade temperature. In the direct sun, it can feel hotter. MUCH hotter.



Hike smart! Visit: https://t.co/PLebJv4uTz pic.twitter.com/emjR5SXGpg — Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) June 23, 2020

De besøgende i nationalparken er derfor blevet rådet til at huske at drikke vand, spise saltholdige snacks, huske solcreme, bære hat og begrænse den udendørs aktivitet mellem klokken 10:00 og 16:00.

Det er ikke kun for mennesker, at varmen kan være farlig.

Nationalparken har også advaret om, at medbragte dyr som hunde også kan være i fare, da asfalten kan ende med at blive for varm for poterne.

De voldsomme varmegrader forventes dog at begynde at aftage torsdag og nå et mere normalt niveau i weekenden.