Barack og Michelle Obama havde svært ved at skjule skuffelsen, da Donald Trump blev taget i ed som præsident for to år siden. Det samme havde mange amerikanere og endnu flere europæere.

Men halvvejs inde i sin præsidentperiode sidder Donald Trump sikkert i sædet - trods alle de skandaler, der fylder mediebilledet.

For Donald Trump har faktisk leveret meget af det, han lovede under valgkampen - og vælgerne belønner ham for det, understreger Philip Christian Ulrich, der er udenrigsredaktør på netmediet Kongressen.com, der skriver om amerikanske forhold.

B.T. har bedt ham om at se bort fra skandalerne og i stedet udpege Trumps største succeser.

1) To konservative højesteretsdommere

»Donald Trump har fået indsat to nye højesteretsdommere, som begge er konservative. Det vil påvirke politikken i USA i mange år frem, idet det er et embede på livstid, og fordi højesteretsdommerne har langt større magt end her i Danmark.«

»I USA kan Højesteret annullere love, hvis det vurderes, at de er forfatningsstridige. Det skete eksempelvis, da Trump selv ville indføre et indrejseforbud for visse nationaliteter med tilbagevirkende kraft.«

2) Skattereform

»I mange år har republikanerne drømt om at gennemføre en skattereform med massive skattelettelser. Trump har gjort drømmen til virkelighed. Det har skabt stor tilfredshed internt i partiet og blandt Trumps vælgere.«

»Når det ikke er lykkedes før, skyldes det, at det ikke har været politisk muligt. Senest republikanerne havde det nødvendige flertal under George W. Bush, var USA indrullet i to store krige. Derfor havde det fremstået som uansvarligt at gennemføre skattelettelser.«

3) Historisk få illegale migranter

»Med sin hårde kurs og endnu hårdere retorik over for de illegale immigranter er Donald Trump sandsynligvis en stor del af årsagen til, at der netop nu er historisk få personer, som forsøger at krydse den mexicanske grænse som illegale migranter. Folk vurderer simpelthen, at det er for farligt at gøre forsøget. Dermed har Trump indfriet et af sine vigtige valgløfter.«

»Paradoksalt nok vil Donald Trump selv være dybt uenig her, fordi han netop nu forsøger at presse finansieringen af en mur ved den mexicanske grænse igennem. Men tallene taler deres tydelige sprog.«

4) Fået europæerne til at punge ud

»I USA får Donald Trump - med rette - æren for at have fået mange europæiske alliancepartnere i NATO til lommerne og bruge to procent af BNP på forsvarsbudgettet.«

»Amerikanerne var i stigende grad trætte af, at USA skulle bære den tungeste byrde i alliancen, mens europæerne 'snyltede'. Det gælder også mange af de vælgere, som ikke har stemt på Trump.«

5) Økonomi i fremgang

»Aktiemarkederne har været i fremgang i Trumps to år som præsident. Det skyldes i høj grad, at han har fjernet mange af de restriktioner på den finansielle sektor, der blev indført efter finanskrisen.«

»Også beskæftigelsen er god. Det tager Trump selvfølgelig æren for, men de fleste mener i højere grad, at det skyldes de reformer, Barack Obama indførte.«

6) Stordiplomatiet

»Donald Trumps vælgere er begejstrede for, at præsidenten mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Ruslands præsident, Vladimir Putin. De køber Trumps forklaring om, at det er bedre at mødes med USA's modstandere og løse konflikterne end at bekrige dem. Det er svært at være uenig, om end det hører med til historien, at møderne ikke har kastet konkrete politiske resultater af sig endnu.«

7) Historisk opbakning

»Donald Trump har trodset alle standarder for, hvad en politiker kan komme afsted med, uden at det får konsekvenser. Det skyldes ganske enkelt, at han har givet sine vælgere det, de vil have.«

»En helt ny Gallup-måling viser, at 88 procent af de republikanske vælgere er tilfredse med Trump. Det er den største opbakning til en siddende amerikansk præsident fra sine egne vælgere nogensinde. Det har den konsekvens, at ingen internt i det republikanske parti tør kritisere eller udfordre Trump. De ville tale for døve øren. Vi kan derfor være helt sikre på, at Donald Trump genopstiller som republikanernes kandidat til næste præsidentvalg.«

Ekspertens egen vurdering

Philip Christian Ulrich mener heller ikke selv, at Donald Trump nødvendigvis er så stor en fiasko som præsident, som det ofte fremstår i mediebilledet.

Men han vil heller ikke kalde Trump en succes.

»Han er præcis så uforudsigelig og anti-establishment (imod den politiske elite, red.) som forventet. Hans vælgere elsker det, mens hans modstandere hader det. Problemet er, at Trump med sin facon er med til at skabe splittelse i samfundet. Hvad konsekvensen bliver, vil vi først for alvor kunne se flere år ud i fremtiden,« siger han.