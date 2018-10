Titusinder af frøer er begyndt at strømme til kystområderne ved North Carolina, USA, efter orkanen Florence, som ramte området i september.

De lokale indbyggere melder om frøer, de har fundet i deres hjem - selv i 3. sals højde.

Frøer, som hopper rundt på deres ansigter, og sågar frøer, der falder ned fra himlen, skriver avisen New York Post.

Et beboer fra området fortæller til avisen Outer Banks Voice, at de små grønne fyre 'popper op over det hele'.

Den 26. september var vejen spærret af vand fra Waccamaw River, der gik over sine bredder på grund af orkanen Florence. Foto: Sean Rayford Vis mere Den 26. september var vejen spærret af vand fra Waccamaw River, der gik over sine bredder på grund af orkanen Florence. Foto: Sean Rayford

En anden kommenterer: 'De er over det hele. Der var en, der sprang op i hovedet på mig, mens jeg lå i sengen.'

Eksperterne kalder fænomenet 'eksplosiv formering'. Det skyldes dels nogle meget våde måneder i juni og juli, dels orkanen Florence.

Biolog Jeff Hall fortæller til avisen The Observer, at det er den unormalt våde sommer, som har ført til frøeksplosionen.

De mange våde områder har været et ideelt sted for frøerne at formere sig i.

Huse står under vand i Lumberton, North Carolina, på grund af orkanen Florence. Foto: Jason Miczek Vis mere Huse står under vand i Lumberton, North Carolina, på grund af orkanen Florence. Foto: Jason Miczek

»Oversvømmelserne har gjort tingene endnu værre,« siger Jeff Hall. »Alle frøerne er på udkig efter tør grund, det er derfor, de pludselig findes på steder, de normalt ikke kommer.

Jeg har hørt om folk, der går ud ad deres dør, og så falder der pludselig frøer ned på deres skuldre - så bliver folk stiktossede.«

North Carolinas kyst er også blevet ramt af monstermyg, der er både blodtørstige og aggressive, skriver The Observer.

I Nordamerika kaldes de gallinippers, og de kan blive op til 20 gange større end almindelige myg. Monstermyggenes stik føles som at blive stukket med en kniv.

En mand har fået hjælp af en båd, så han kan komme frem. Foto: Sean Rayford Vis mere En mand har fået hjælp af en båd, så han kan komme frem. Foto: Sean Rayford

Guvernøren for North Carolina, Roy Cooper, har bevilget 26 millioner kr. til bekæmpelse af de store monstermyg - penge, som kommer fra orkanhjælpen.

En forøgelse af myggebestanden er ofte resultatet af de voldsomme oversvømmelser, der kommer i forbindelse med en orkan som Florence.