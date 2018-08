Siden en italiensk motorvejsbro tirsdag formiddag kollapsede og tog mindst 39 sagesløse mennesker med sig i døden har det ikke skortet på kritik af broens design og konstruktion. Blandt andet har den italienske professor Antonio Brencich kaldt brokatastrofen en 'tragedie, som blot ventede på at ske'. Men den kollapsede motorvejsbros design er ikke unikt. Faktisk har den en kusine som er næsten syv gange så lang - og også den kan være en tikkende bombe.

»Hvis de har været lige så sjuskede med vedligeholdelsen, så er den også i risikozonen,« siger professor ved DTU, Per Goltermann, som forsker i blandt andet betonkonstruktioner, om General Rafael Urdaneta-broen, som ligger i Venezuela og forbinder storbyen Maracaibo med resten af landet.

Med sine 8.678 meter er den mere end seks gange længere end Morandi-broen, som delvist kollapsede under et skybrud med torden tirsdag formiddag ved 11.30-tiden med det resultat, at omkring 200 meter af vejbanen styrtede til jorden fra 45 meters højde.

En af General Rafael Urdaneta-broens støttepiller viser tegn på korrosion. Foto: ISAAC URRUTIA

Per Goltermann understreger, at han ikke kender til den venezuelanske bros tilstand, men den er som sin nu berømte og berygtede italienske søsterbro konstrueret på en måde, så man først opdager, at der er noget galt, når katastrofen indtræffer. For stålvejerne, som holder broen sammen, er blevet spændt hårdt med henblik på at betonen ikke skal slå revner.

»Det betyder, at man ikke får noget varsel, før katastrofen indtræffer. Derfor er det ekstremt vigtigt, at man vedligeholder den ekstra grundigt, og ud fra de billederne af broen før katastrofen, ser det ikke ud til, at det er sket,« siger Per Goltermann om den nu kollapsede motorvejsbro i Genova.

Den venezuelanske bro er med sine 8.678 meter næsten syv gange så lang, som Morandi-broen i Genova, som delvis styrtede sammen i tirsdags. Foto: ISAAC URRUTIA

Netop på grund af katastrofen i Italien - som er den værste broulykke i Europa i årtier - går Per Grolermann ud fra, at de venezuelanske myndigheder er ekstra opmærksomme på eventuelle svagheder i deres langt større søsterbro.

»Men jeg forventer ærlig talt, at de har haft folk ude og tjekke den grundigt efter ulykken i Genova, så de kan være helt sikre på, at der ikke er problemer med deres bro også,« siger han.

General Rafael Urdaneta-broen blev præcis som Morandi-broen i Genova designet af den italienske ingeniør Riccardo Morandi. Den stod færdig i 1962, men en del af den kollapsede to år senere efter at et tankskib var kollideret med den. Det kostede syv menneskeliv.

Der har siden 1982 været planer om at bygge en ny bro til Maracaibo i Venezuela, men hidtil er de ikke blevet ført ud i livet.

Sådan ser Morandi-motorvejsbroen i den italienske storby Genova ud efter tirsdagens kollaps. Foto: STRINGER