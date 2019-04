De første brandfolk på stedet gjorde det til en topprioritet at redde så mange værker som muligt fra brændende Notre Dame, lyder det.

Det gælder blandt andet den hellige tornekrone, som Jesus angiveligt bar på korset langfredag. Ifølge det franske medie La Croix er denne genstand den mest værdifulde i katedralen.

Derudover har brandfolk reddet en hellig tunika båret af den franske kong Ludvig IX i det 13. århundrede.

Det fortæller præst i kirken Patrick Chauvet.

Jesu tornekrone. Foto: PHILIPPE WOJAZER

Der er endnu ikke kommet mange oplysninger frem om, hvad brandfolkene ellers har formået at få ud.

Der er dog flere ikoniske og uvurderlige genstande i kirken, som ikke er lige til at flytte.

Blandt andet rosevinduerne, som er de tre store, runde mosaikvinduer, der kan dateres tilbage til 1200-tallet.

Derudover er der det store orgel, som siden 1200-tallet er blevet udbygget og restaureret, men som stadig havde nogle af de originale rør fra den tidlige middelalder.

Rosevinduerne. Foto: Sergey Borisov

Udover Jesu tornekrone var der også to andre relikvier, som menes at være blevet brugt, da Jesus hang på korset. Nemlig et stykke af selve korset og en af de nagler, han angiveligt skulle være holdt fast på korset med.

Om disse to også er reddet, vides endnu ikke.

De nyeste billeder fra kirken viser, at kirkebænke, et alter og store dele af loftskonstruktionen ser ud til at stå endnu.

Desuden kunne brandfolkene sent mandag aften fortælle, at de havde reddet katedralens to ikoniske klokketårne. I det sydlige tårn hænger kirkens hovedklokke, Emanuelle, hvis klang har markeret flere historiske begivenheder - blandt andet afslutningen på 2. Verdenskrig.

Kirken har også 37 repræsentationer af jomfru Maria, hvor den mest berømte står udskåret med et barn i armene i det sydøstlige hjørne. Den blev skabt i 1300-tallet.

Natten til tirsdag kom branden under kontrol, og nu skal der skabes et overblik over skadernes omfang på de uerstattelige kulturskatte.