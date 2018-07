Det begyndte med harmløst flirteri, men udviklede sig særdeles slibrigt, da den nu afgåede britiske minister Andrew Griffiths blev ven med to kvindelige bartendere på sociale medier.

Den 47-årige familiefar og politiker sendte hele 2.000 beskeder til kvinderne, og sendte dem penge for pornografiske billeder og videoer, skriver Sunday Mirror, der nu afslører indholdet af beskederne. Afsløringen fik ham fredag til meddele premierministeren, at han går af.

»Jeg kan være en ondskabsfuld satan, når jeg er tændt,« lyder en af beskederne, som blev sendt via WhatsApp, mens han i en anden spørger lige ud af posen:

»Hvor groft kan du lide det? Hvor hårdt?«

Den ene af kvinderne, Imogen Treharne, fortæller, at Andrew Griffiths pralede af, at han havde slået kvinder under sex. I første omgang valgte hun og hendes veninde at sende ham nøgenvidoer med dem mod betaling - i alt 6.000 kroner - men blev efterhånden frastødt af hans opførsel og hykleri. Som daværende stabschef for den senere premierminister Theresa May stod han i spidsen for at få flere kvinder til at gå ind i politik. Men videoerne var ikke nok for Andrew Griffiths.

»Videoen af dig, der slog hende, var overhovedet ikke i nærheden af at være hård nok. Kan hun klare en omgang tæsk? Jeg er nødt til at være påpasselig i mit job,« skriver han i en anden besked.

Få minutter efter, han på fars dag medvirkede i et politisk program på BBC og sendte et tweet, hvor han takkede sundhedsvæsenet for indsatsen under datterens indlæggelse, skrev han og spurgte Imogen Treharne, om hun var 'til ældre mænd'. Fars dag gik godt, skrev han, men han havde et ønske:

»Jeg ville ønske, min lille pige sad på mit knæ med de store babser i hovedet på mig,« skrev han - og stillede pudsigt nok også dette spørgsmål:

»Ville du have troet, at jeg var sådan en slem mand?«

Here it is. Tmw’s sensational @TheSundayMirror splash on Tory Andrew Griffiths. Also: first interview with son of late Dawn Sturgess. pic.twitter.com/O5PFCLRKUu — Nick Owens (@NicholasOwens) July 14, 2018

Det var der nok en del, der ikke troede. Ikke mindst fordi han tidligere har erklæret sig som fortaler for familien som et bærende element i samfundet.

'For de fleste er den første prioritet i livet at tage sig af familien og være sikker på, at de er sunde og raske,' skrev han tidligere i et indlæg i den lokale avis.

Han har ikke ønsket at kommentere sin opførsel i et interview, men meddeler i en skriftlig kommentar, at han 'skammer sig', at det 'ikke kan undskyldes', og at han nu vil søge professionel hjælp for at forhindre, at det ikke gentager sig.

Fredag indleverede han sin afskedsbegæring til Theresa May, som endnu ikke har udpeget en ny minister for små erhvervsdrivende og forbrugeranliggender. Andrew Griffiths er den tredje minister på blot en uge, der forlader den britiske regering.