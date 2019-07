Det begyndte som en søndag i glædens tegn i den lille faldskærmsklub i Umeå.

Stemningen var god og hjertevarm, og flere havde allerede sprunget om formiddagen.

Men da ni af medlemmerne - otte faldskærmsudspringere og en pilot - skulle springe ved 14-tiden, gik det galt.

Flyet havde nået den rette højde, og alle otte var klar til at springe.

Wreckage of the skydiving GippsAero Airvan aircraft lies in the wood on Storsandskar island in Ume river, outside Umea, Sweden July 15, 2019.

»Klar til at falde,« var de sidste ord, man hørte fra flyet, beretter den svenske avis Expressen.

Sekunder efter styrtede det ned på den lille ø Storskärstrand med næsen først.

En pilot i et andet fly fortæller, at han hørte, at sportsflyet med de otte ombord fik grønt lys til at springe.

»Derefter blev alt stille, og nogle minutter senere fik jeg opgaven med at søge efter et havari,« siger piloten Mats Johansson til SVT Nyheter.

Foto: Erik Abel/TT/Ritzau Scanpix

Han kendte alle om bord og plejede selv at flyve det nu nedstyrtede fly.

Indtil videre har den svenske havarikommission konkluderet, at flyet ikke var intakt, da det styrtede.

Mahindra Aerospace, der har produceret flyet, som er af typen GippsAero GA8 Airvan, har tidligere gjort australske luftfartsmyndigheder opmærksom på, at nogle dele skulle udskiftes. Det var netop vingerne, der kunne rammes af metaltræthed, lød det dengang fra producenten.

Det er uvist, om ulykkesflyet har gennemgået de anbefalede inspektioner.