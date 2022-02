Rusland står fast. Urokkeligt.

»Det er tydeligt, at fundamentale russiske interesser er blevet ignoreret,« som Vladimir Putin sagde.

Tirsdag stod den russiske præsident for en sjælden gangs skyld frem og udlagde sine synspunkter i forhold til den igangværende militære optrapning ved grænsen til nabolandet Ukraine.

Også den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, markerede sig samme dag – på samme måde:

Ukrainske kampvogne nær den ukrainsk-russiske grænse ved Kharkiv. Foto: SERGEY KOZLOV

»Vi vil insistere på en ærlig samtale og en ærlig forklaring på, hvorfor Vesten ikke vil leve op til sine forpligtigelser eller kun ønsker selektivt at imødekomme dem, så det er til egen fordel,« som det lød.

For B.T.s internationale korrespondent er der ingen tvivl om, hvorfor de to russiske toppolitikere på samme dag træder frem og på den måde står fast over for Vesten.

»For mig lyder det som en yderlige skærpelse af retorikken, og det er bekymrende,« vurderer Jakob Illeborg:

»Det lyder som en retorisk kattelem til at starte en invasion. De forsøger at skabe sig en undskyldning for at gøre det: 'Når Vesten ikke vil lytte til fornuft, så er der ikke andet at gøre end at gå ind i Ukraine'.«

Den russiske præsident Vladimir Putin. Foto: Yuri Kochetkov

Vladimir Putin gentog i sin presseseance de tre krav, som Rusland længe har fremlagt i forbindelse med udstationeringen af langt over 100.000 tropper og store mængder tungt materiel ved den ukrainske grænse.

Det indebærer en afvisning af yderligere NATO-udvidelse (af Ukraine) og en regulær tilbageskrivning til 1997-tilstande for NATO en mindskning af tilstedeværelse i de lande, der først er blevet medlem efter 1997 – det vil reelt sige en stribe østeuropæiske lande.

Endelig gentog han kravet om, at der ikke skal opstilles angrebsvåben nær russiske grænser.

Imens smed Sergej Lavrov et ny kort på bordet:

Den russiske udenrigsminster Sergej Lavrov. Foto: POOL

Han henviste til en aftale, der i 1999 blev underskrevet af medlemmerne af OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa – verdens største regionale sikkerhedsorganisation med 57 deltagende stater fra Europa, Centralasien og Nordamerika. Og altså også USA og Rusland. Og Danmark.

Her blev man blandt andet enige om en formulering, der sagde, at man »ikke vil forstærke egen sikkerhed på bekostning af sikkerheden i andre lande«.

Og det er altså det, som Rusland mener ved at ske, fordi Vesten nægter at afvise, at Ukraine på et tidspunkt kan blive medlem af NATO.

»Vores vestlige kollegaer prøver simpelthen ikke bare at ignore, men at lade dette nøgleprincip i international ret, der er blevet aftalt i et euro-atlantisk fællesskab, gå i glemslen,« som Sergej Lavrov udlagde det.

Ifølge Jakob Illeborg er det efterhånden svært at se, hvordan parterne nogensinde skal kunne mødes, når begge lejre står lige så stejlt på deres standpunkter i denne forbindelse.

»Der vil være andre områder, hvor man godt kan komme hinanden i møde ved at fjerne missiler og love ikke at gå for tæt på hinandens grænser, men hvis russernes kardinalpunkt er, at Ukraine aldrig må blive medlem af NATO, så kommer vi ingen vegne. Det kommer Vesten ikke til at love,« siger B.T.s internationale korrespondent:

»Når russerne bliver ved med at insistere på det, kan det også være for at vise baglandet, hvor kyniske og hjerteløse Vesten er: 'Vi vil bare have sikkerhed, og I vil intet give os'. Og igen i forhold til en eventuel invasion kan man så sige, at man prøvede alt, men Vesten var ikke til at hugge og stikke i.«

Den forløbne uge har budt på flere diplomatiske samtaler, hvor både Storbritanniens premierminister Boris Johnson, USAs udenrigsminister Antony Blinken og den ungarske premierminister Viktor Orbán har ført samtaler med Rusland.

Den russiske præsident understregede tirsdag, at han ikke er færdig med at tale.

»Jeg håber, at dialogen vil fortsætte, og jeg håber, at vi på et tidspunkt vil finde en løsning, selv om det ikke er let. Og det er vi klar over. Men jeg kan ikke sige i dag, hvad det ender med,« lød det fra Vladimir Putin.

I den forbindelse påpeger B.T.s Jakob Illeborg, at selv om det ikke ser ud til, at man kommer nogen vegne, så har diplomatiet »i bedste fald den fordel, at den forsinker en eventuel militær proces«.

»Så længe man taler, slås man ikke,« siger han.