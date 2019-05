Kampen om at blive Storbritanniens næste premierminister er i gang.

Allerede inden Theresa May holdt fredag sin følelsesladede afskedstale foran embedsboligen i Downing Street 10, havde de første kandidater til at følge efter hende meldt sig.

Det forventes, at flere kandidater melder sig, inden det britiske konservative parti skal finde en ny leder i slutningen af juli.

Hvem der end tager over efter Theresa May, bliver den nye premierministers helt store opgave at finde en afklaring på, om landet skal ud af EU eller ej.

Favoritten og provokatøren

Den tidligere udenrigsminister og London-borgmester Boris Johnson er bookmakernes favorit, og han er også populær blandt medlemmerne af partiet.

Han beskrives ofte som en farverig spradebasse, og helt i tråd med det ventede han ikke på Theresa May formelle afsked, før han erklærede, at han 'selvfølgelig' er parat til posten.

Han er en såkaldt 'hardline-brexiteer' og er ikke afvisende over for at forlade EU uden en aftale.

»Han har meget i bagagen, og mange ser ham ikke som en værdig premierminister. Det store spørgsmål er derfor, om han kommer så langt, og hvis han gør, kan man kun tvivle på, at han vil kunne gøre det bedre end May. Han har ingen stor historik for at lave kompromiser,« siger Ole Helmersen, lektor i britisk politisk ved Copenhagen Business School.

Den grå eminence

Udenrigsminister Jeremy Hunt ville som Theresa May helst blive i EU, men siden har han ændret holdning og er nu med på, at vejen frem for landet er ud.

I alt har han otte års ministererfaring – blandt andet er han den længst siddende sundhedsminister i Storbritannien.

Han opfattes som en, der har erfaringen, og som kan bygge bro mellem fløjene i et ganske splittet konservativt parti.

»Han er måske lidt mere mere støvet i det, men det kan være godt, hvis man skal samle,« siger Ole Helmersen.

Tv-værten, der tror på brexit

Eshter McVey, der er tidligere beskæftigelsesminister, annoncerede i et radioprogram, at hun stiller op.

Hun forlod sin ministerpost i efteråret i protest mod regeringens forhandlinger med EU. Selv har hun sagt, at den næste premierminister skal være en, der 'tror på brexit', og hun regnes for at tilhøre højrefløjen i partiet.

Selv om hun har en fortid som vært på flere BBC-programmer og dermed er god til at trænge igennem, har hun ikke engang et års ministererfaring. Det kan blive hendes hæmsko, vurderer Ole Helmersen.

»Hun har den fordel, at hun er kvinde, men hun vil nok ikke blive set som tung nok til at tage posten,« siger han.

Eksminister med kikset bemærkning

Et mere sikkert kort er Andrea Leadsom, der indtil for nylig var regeringens leder i Underhuset, og som også har ministererfaring.

I 2016 stillede hun op som leder af partiet mod Theresa May og gjorde sig uheldigt bemærket ved i et interview med The Times at antyde, at hun ville være en bedre kandidat, fordi hun modsat May har børn.

Men det er fortid nu, lyder vurderingen fra Ole Helmersen.

»Hun er et ret sikkert kort, og hun ligger ret højt oppe på listen,« siger han.

Boblerne

Miljøminister Michael Gove meldte sit kandidatur søndag. Han er en erfaren herre, men som Ole Helmersen siger:

»Det er spørgsmålet, om han står stærkt nok i partiet.«

Det samme gælder tidligere brexit-minister Dominique Raab. Politisk ligger han tæt på Boris Johnson, og han har også åbnet for 'no deal' som en mulighed.

De øvrige kandidater er sundhedsminister Matt Hancock og udviklingminister Rory Stewart, der har ganske sparsom opbakning i partiet.