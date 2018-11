Ved første øjekast ligner det måske mest af alt en petriskål med bakterier. I virkeligheden er det dog noget helt andet - og ganske særligt.

Otte minutter og syv sekunder gik der, fra det ubemandede rumfartøj 'Insight' mandag landede succesfuldt på Mars, til NASA modtog det første billede fra dens nye hjem på den røde planet.

Hvis man ser bort fra de støvpartikler, der formentlig er hvirvlet op under den nervepirrende landing og har plettet kameralinsen, kan man i baggrunden spotte plantens overflade - og i baggrunden endda den blålig horisont.

På Twitter har folkene bag Insight-missionen valgt at joke lidt med kvaliteten af det første billede:

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa — NASAInSight (@NASAInSight) 26. november 2018

'Mit første billede på Mars. Min kameralinse er endnu ikke taget af, men jeg var bare nødt til at vise jer det første glimt af mit nye hjem', lyder opdateringen.

Det første billede skabte vild jubel hos NASA, hvor man havde siddet med tilbageholdt åndedræt og håbet, at landingen gik som planlagt.

»Der er det!,« udbrød chefingeniør Rob Manning fra Nasas laboratorium ifølge mediet Space.com, da billede dukkede frem på en skærm.

»Der er horisonten, den blålig himmel. Man kan se en del af landingsudstyret til venstre,« tilføjede han.

Vild jubel hos NASA mandag. Foto: Al Seib/Pool via REUTERS Vis mere Vild jubel hos NASA mandag. Foto: Al Seib/Pool via REUTERS

Derudover indeholdt billedet også en god nyhed.

»Det ser ud til, at der ikke er mange sten i synsfeltet,« forklarede Rob Manning.

Klokken 03:30 natten til tirsdag dansk tid har rumfartøjet 'Insight' sendt endnu et billede hjem. Denne gang et billede taget med dens andet kamera:

'Der er en stille skønhed her. Ser frem til at udforske mit nye hjem', lyder opdateringen på Twitter skrevet af folkene bag.

There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr — NASAInSight (@NASAInSight) 27. november 2018

'Insight'-missionen blev skudt af sted den 5. maj, og mandag - efter at have fløjet gennem rummet i mere end et halvt år - landede fartøjet klokken 20:54 dansk tid på den røde planet.

Fartøjet ramte den tynde Mars-atmosfære med næsten 20.000 kilometer i timen og bremsede ned til kun otte kilometer i timen på omkring syv minutter.

Hele landingen var programmeret ind i fartøjet på forhånd. På grund af den store afstand kunne kontrolcenteret nemlig ikke gribe ind, hvis noget gik galt.

'Insight'-missionen adskiller sig fra tidligere missioner, der har undersøgt den røde planets overflade og atmosfære. Nu er det Mars' indre, der skal undersøges.