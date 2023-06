Den amerikanske kystvagt har torsdag aften dansk tid bekræftet manges frygt.

De fem besætningsmedlemmer ombord på den forsvundne ubåd Titan, der dykkede ned til vraget af Titanic er omkommet.

»I morges opdagede vi en del af halen ikke langt fra vraget af Titanic. Vi fandt andre vragrester også. Og med hjælp fra eksperter er vi overbeviste om, at det er resterne af udbåden, lød det blandt andet på pressemødet fra admiral John Mauger.

»Vores tanker går ud til de pårørende,« siger en talsmand.

Ombord på Titan var ifølge BBC: Administrerende direktør for OceanGate Expeditions, Stockton Rush, tidligere pilot og eventyrer Hamish Harding, den franske forsker Paul-Henri Nargolet, samt den britiske finansmand Shahzada Dawood og hans søn Suleman Dawood.

Stockton Rush, administrerende direktør for OceanGate:

Den 61-årige Stockton Rush grundlagde virksomheden OceanGate tilbage i 2009.

Han er uddannet ingeniør. Stockton Rush stod bag turen mod Titanic-vraget og har gennem sit firma OceanGate tilbudt flere dybvandsekspeditioner.

Han efterlader sig sin kone Wendy Rush.

Hamish Harding, tidligere pilot og eventyrer:

Hamish Harding var tidligere pilot, eventyrer og britisk milliardær.

Den britiske eventyrer har flere gange været på Sydpolen, blandt andet tilbage i 2016 sammen med den tidligere astronaut Buzz Aldrin.

Hamish Harding blev 58 år gammel og efterlader sig kone og to børn.

Paul-Henri Nargeolet, fransk forsker:

Paul-Henri Nargeolet blev anset som en af de førende eksperter i verden på Titanic-vraget og sad som styrmand af ubåden Titan på ekspeditionen mod Titanic.

Han deltog tilbage i 1987 i sin første ekspedition ned til det ikoniske skibsvrag – blot to år efter det var blevet opdaget. Han var blandt andet kendt under navnet 'Mr. Titanic' og var direktør for undervandsforskningen hos Premier Exhibition, RMS Titanic, indtil ubåden Titan forsvandt.

Paul-Henri Nargolet blev 77 år gammel.

Shahzada Dawood, britisk finansmand og Suleman Dawood:

Den britiske finansmand Shahzada Dawood er flere gange blevet omtalt som en del af en af Pakistans rigeste familier.

Og ifølge det amerikanske medie Hello Magazina havde Shahzada Dawood en særlig tilknytning til den britiske konge. Han har nemlig i lang tid støttet Kong Charles' fonde 'Prince's Trust International' og 'The British Asian Trust'.

Shahzada Dawood blev 48 år gammel og efterlader sig sine kone Christine og datter Alina. Hans søn Suleman blev 19 år og var også med ombord på Titan.