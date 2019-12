Planlægger du i 2020 at give efter for din udlængsel, følger der her nogle gode bud på, hvor turen kan gå hen.

Det er Lonely Planet, der netop har udgivet deres lister over de bedste rejsedestinationer i 2020, og her er lidt for enhver smag og rejselængde.

Listerne indeholder nemlig både bud på byer, områder og hele lande. Og alle bud har - ifølge Lonely Planet - wow-faktor.

Hverken Danmark eller de andre skandinaviske lande er repræsenteret på listerne, men det er til gengæld vores tyske naboer.

Top 10: Byer Herunder Lonely Planets top 10 over byer, der er et besøg værd i 2020: Salzburg i Østrig Washington DC i USA Kairo i Egypten Galway i Irland Bonn i Tyskland La Paz i Bolicia Kochi i Indien Vancouver i Canada Dubai i de Forenede Arabiske Emirater Denver i USA

På listen over byer, der er værd at besøge, finder man nemlig den vesttyske by Bonn, der bliver fremhævet for særligt kulturlivet, der byder på utallige koncerter, musicals og teaterstykker.

Øverst på listen ligger Østrigske Salzburg, der kan fejre 100-årsfødselsdag i 2020. Også her er kulturoplevelser i højsæde; særligt den klassiske musik, der på mange måder centrerer sig om byens måske mest kendte mand: Mozart.

På andenpladsen ligger Washington DC og byens mange ikoniske museer, der det kommende år vil have nogle helt specielle særudstillinger:

'Alle øjne vil hvile på Washington DC dette år, når byen fejrer 100-årsjubilæet for The 19th Amendment - loven, der gav landets kvinder stemmeret,' skriver Lonely Planet i begrundelsen for den flotte placering

Her den østrigske by Salzburg. Foto: Franz Roth Vis mere Her den østrigske by Salzburg. Foto: Franz Roth .

Kairo indtager en tredjeplads på listen, og her fremhæver Lonely Planet særligt åbningen af Grand Egyptian Museum - landets største nationalejede museum.

Er du ikke stor fan af byferie, kan du også gå på opdagelse i hele områder. Her får Silkevejen i Centralasien den største anbefaling.

Her kan turister opleve både ældgamle byer, livlige basarer og vildt landskab - altså lidt af det hele.

På andenpladsen finder man Le Marche i Italien. En rejse hertil er ikke blot et godt bud for dem, der elsker italiensk mad. Også kunst og vild natur er i fokus.

Top 10: Områder Herunder Lonely Planets top 10 over områder, der er et besøg værd i 2020: Silkevejen i Centralasien Le Marche i Italien Tōhoku i Japan Maine i USA Lord Howe Island i Australien Guizhou-provinsen i Kina Cádiz- provinsen i Spanien Det nordøstlige Argentina Kvarner-bugten i Kroation Amazonas i Brasilien

Silkevejen eller Silkeruten betegner den dominerende rejserute på land mellem den østlige ende af det asiatiske kontinent og den vestlige verden. Foto: SHAH MARAI Vis mere Silkevejen eller Silkeruten betegner den dominerende rejserute på land mellem den østlige ende af det asiatiske kontinent og den vestlige verden. Foto: SHAH MARAI

'Det ser ud, om om dubleanten er klar til at indtage den store scene. Selvom hovedrollen normalt går til byens superstjerne-nabo, Toscana, har Le Marche-regionen et lige så bredt repertoire,' lyder det i Lonely Planets anbefaling.

På listens tredjeplads finder man Tōhoku-regionen i Japan, der siden det altødelæggende jordskælv i 2011 har rejst sig som en fønix og nu - ifølge Lonely Planet - er et meget overset paradis.

Er du go big or stay home-typen og foretrækker at udforske hele lande, har Lonely Planet naturligvis også sørget for sådanne anbefalinger.

På 2020-listerne har Lonely Planet sat særligt fokus på bæredygtighed - og derfor er Bhutan i Himalaya måske heller ikke så overraskende at finde øverst på listen over lande, der skal besøges.

Top 10: Lande Herunder Lonely Planets top 10 over lande, der er et besøg værd i 2020: Bhutan England Nordmakedonien Aruba Swaziland Costa Rica Holland Liberia Marokko Uruguay

Den frodige natur i Bhutan. Foto: DIPTENDU DUTTA Vis mere Den frodige natur i Bhutan. Foto: DIPTENDU DUTTA

Landet er blandt de grønneste i verden, og dets CO2-regnskab har grønne tal på bundlinjen. Det kommende år planlægger landet desuden at overgå til 100 procent økologisk produktion.

Traditionsrig mad, smukke kyster og klipper sender England ind på andenpladsen - og netop kystlinjen bliver mere tilgængelig i 2020, når yderligere dele af den bliver åbnet for offentligheden.

Som en sidste udvalgt anbefaling - tredjepladsen - er Republikken Nordmakedonien, der efter en længere navnestrid med Grækenland vil fejre sig selv.

'Rejselister med 'de bedste anbefalinger' er ofte præget af jubilæer og lufthavnsåbninger. Mere sjælden er dog mulighed for at fejre et land, der genopfinder sig selv,' skriver Lonely Planet i anbefalingen.