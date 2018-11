Michelle Obama løfter i sin nye biografi sløret for, at hun især har fortrudt 14 ord under sin mands tid som præsident.

Det var 14 ord, som hun i ren eufori fik sagt i en tale under et valgmøde i løbet af præsidentvalgkampen i 2008.

»For første gang i mit voksne liv er jeg virkelig stolt af mit land,« sagde Michelle Obama foran den store menneskemængde i Milwaukee i Wisconsin.

Det skriver Dagbladet.

I bogen skriver Michelle Obama ifølge Dagbladet, at sætningen var venligt rettet mod publikum grundet den opbakning, som hele Obama-kampagnen havde fået.

Men USA er - som de fleste ved - et ganske patriotisk land. Og når Michelle Obama med andre ord siger, at kun én gang i sit voksne liv har været stolt af sit land, så træder hun en masse på tæerne.

Så hvis kritikerne ikke allerede havde en fordom om hende som en 'sur, mørk kvinde', som hun selv beskriver i biografien, så gav hun dem i hvert fald endnu mere grund til det efter det valgmøde.

Og det fortryder Michelle Obama nu, for hun mener, at replikken skadede hende og skabte en uretfærdig karakteristik af hende. I bogen afslører hun også, hvordan to af valgkampagne-strategerne, David Axelrod og Valerie Jarrett, efterfølgende havde stor fokus på, at en lignende episode ikke ville finde sted igen.