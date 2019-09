Den amerikanske præsident, Donald Trump, gør sit bedste for ikke at blive fotograferet sammen med sin yngste datter, Tiffany på 25 år.

Donald Trump synes nemlig, at Tiffany er for tyk og derfor får ham til se skidt ud.

Derimod elsker præsidenten at lade sig fotografere sammen med Tiffanys storesøster, Ivanka Trump. 37-årige Ivanka, der også arbejder som sin fars personlige rådgiver, er nemlig køn, høj og slank.

Sådan fortalte præsidentens personlige assistent, Madeleine Westerhout, ifølge mediet Politico åbenhjertigt til pressen.

Et sjældent syn. Her kysser Donald Trump sin yngste datter, Tiffany på kinden. Ifølge sin nu fyrede assistent Madeleine Westerhout bryder præsidenten sig ellers ikke om at blive fotograferet sammen med Tiffany. Foto: SAUL LOEB - AFP Vis mere Et sjældent syn. Her kysser Donald Trump sin yngste datter, Tiffany på kinden. Ifølge sin nu fyrede assistent Madeleine Westerhout bryder præsidenten sig ellers ikke om at blive fotograferet sammen med Tiffany. Foto: SAUL LOEB - AFP

Aftalen var ifølge Politico, at de private kommentarer var 'off the record' - udenfor citat.

Men de uheldige citater slap selvfølgelig ud alligevel. Og i torsdags blev Madeleine Westerhout så fyret på gråt papir.

Ifølge Politico påstod Madeleine Westerhout også, at Donald Trump ikke ville kunne genkende datteren Tiffany, hvis hun stod lige foran ham midt i en gruppe mennesker.

I 2013 forlod den i dag 28-årige Madeleine Westerhout universitetet i Charleston, South Carolina med en uddannelse i politisk videnskab. Og før hun fik jobbet som Trumps assistent i februar, arbejdede Westerhout bl.a. for den republikanske præsidentkandidat Mitt Romney.

Foto: Nicholas Kamm Vis mere Foto: Nicholas Kamm

Derfor kan man undre sig over, hvorfor Madeleine Westerhout ville begå så basal en fejl og dermed bryde sin tavshedsaftale med Det Hvide Hus.

Og efter fyringen kom forklaringen fra Westerhouts eks-chef Donald Trump:

»Madeleine Westerhout havde fået lidt for meget at drikke. Hun begik en fejl. Og jeg har tilgivet hende,« skrev Trump således på Twitter.

I sin lidt for åbenhjertige samtale med gruppen af journalister fortalte Madeleine Westerhout også, at hendes forhold til præsidenten var langt tættere end hendes forhold til både Ivanka og Tiffany Trump.

Foto: MANDEL NGAN Vis mere Foto: MANDEL NGAN

Og ifølge Politico afslørede assistenten også private detaljer om Trumps yngste søn Barron og førnævnte Ivanka.

Disse artige oplysninger er dog endnu ikke sevet ud til resten af befolkningen.

Ivanka Trump er datter af Donald Trump og præsidenens første hustru, Ivana Trump.

Tiffany er datter af præsidenten og dennes anden kone Marla Maples.