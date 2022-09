Lyt til artiklen

Allerede da den danske journalist Emil Rottbøll stod ud af flyet i Jekaterinburg og tændte sin telefon, begyndte de første advarselslamper at blinke.

Beskeder begyndte at vælte ind. Opkald nonstop.

Ikke længe efter blev Emil Rottbøll, der er Berlingskes ruslandskorrespondent, klar over, hvad der havde ramt ham.

Og siden fulgte et højdramatisk døgn.

B.T. har fundet frem til det, der satte gang i en uhyggelig oplevelse for den sidste danske journalist, der har adgang til Vladimir Putins Rusland.

Et enkelt opslag på et socialt medie, som få danskere kender til. Og så stak det af.

Det sociale medie hedder Telegram og er lige dele beskedservice og opslagsboard, hvor man kan dele stort og småt til venner og følgere.

I Rusland er Telegram enormt. Og hele nyhedsmedier har store dele af deres eksistens på Telegram.

Det gør sig også gældende for det lille, lokale, nationalpatriotiske medie ved navn Ural Live.

Her havde man opfanget, at Emil Rottbøll var på vej til millionbyen ved foden af Uralbjergene og delt det til sine godt 17.000 følgere på Telegram.

Men det tog for alvor fart, da den kendte russiske tv-vært, nationalist og propagandist Vladimir Solovjov delte opslaget fra Ural Live med sine 1,2 millioner følgere.

»Vær opmærksom: En militær spion er taget fra Danmark til Jekaterinburg,« lød den indledende del af opslaget, som B.T. har fundet frem til.

Opslaget bærer et billede af Emil Rottbøll – det bylinebillede, han har hos Berlingske – og så Emil Rottbølls danske nummer.

Men ikke nok med det. I selve opslaget kan man også finde Emil Rottbølls russiske nummer.

Og så skrives en oplysning, som kan være afgørende for det, der sidenhen kom til at ske.

Emil Rottbøll har nemlig en fortid som russisk sprogofficer hos Forsvaret i Danmark:

»En journalist fra den danske avis Berlingske, en officer i det danske forsvar med Rusland som speciale, Emil Rottbøll, ankom til Rusland,« lød det derfor i advarslen.

Emil Rottbøll var stemplet som spion for det danske forsvar.

Dernæst fulgte en klar opfordring til dem, der læste opslaget.

»Vi beder almindelige borgere og myndigheder om at være på vagt. De siger, at man kan ringe til spionen og bede ham forlade vores land.«

Sådan advarede russisk medie om dansk journalist Sådan skrev Ural Live om Emil Rottbøll 6. september. »Vær opmærksom: En militær spion fra Danmark er taget til Jekaterinburg.« »En journalist fra den danske avis Berlingske, en officer ved det danske forsvar med speciale i Rusland, Emil Rottbøll, er ankommet i Rusland. Klokken 15.00 Moskva-tid 6. september. De (russiske oppositionsfolk, red.) forbereder sig på at møde ham i Jekaterinburgs Koltsovo-lufthavn, reporterer Ural Live.« »Mødet med Rottbøll er allerede blevet annonceret af en liberal aktivist fra Jekaterinburg, Yaroslav Shirshikov (han blev berømt for at støtte mordet på Daria Dugina).« »- En journalist fra København ankommer i Jekaterinburg i dag klokken 17.00. Formålet med hans rejse er at forstå, hvordan vores by og samfundsinstitutioner har ændret sig siden tempel-plads-konfrontationen (en strid i 2019 om en ny kirke i byen, red.), skriver Shirskhikov på Telegram.« »Berlingskes hjemmeside slår fast: Rottbøll er en officer i det danske forsvar med speciale i Rusland.« »'Du vil være nøglen til kommunikation og kulturel forståelse for de væbnede styrker – både hjemme og ude. Hvis du bliver udsendt, vil du lede de danske soldater, når det kommer til deres interaktion med den lokale befolkning – sådan beskriver det danske Forsvarsministerium denne type officerers funktion'.« »Vi beder almindelige borgere og myndigheder om at være på vagt. De siger, at man kan ringe til spionen og bede ham forlade vores land ved at ringe på ... (her blev Emil Rottbølls danske og russiske nummer offentliggjort, red.)«

Og så gik det amok.

»Efter mit navn og nummer blev delt, var der 24 timer, hvor min telefon ringede hele tiden. Jeg modtog beskeder hele tiden,« har Emil Rottbøll tidligere fortalt til B.T.

Beskeder som 'Spion gå hjem', 'Kære Emil, forlad venligst vores land – Rusland. Danmark venter på dig' og 'Tag hjem' skrevet på dansk, engelsk og russisk væltede ind.

Emil Rottbølls problemer i Jekaterinburg var dog først lige begyndt.

Efter ankomsten til byen gik han i gang med sit arbejde.

Interviewe folk om det på tidspunktet kommende lokalvalg i byen og så forsøge at finde ud af, hvordan folk i Jekaterinburg har det med Putins 'specielle militære operation', som invasionen i Ukraines skal kaldes, hvis man ikke ønsker bøde, fængselsstraf eller et besøg af den frygtede russiske sikkerhedstjeneste FSB midt om natten.

Da Emil Rottbøll efter møder med kritikere af systemet og krigen blev kørt til sit hotel, fandt han ud af, at noget ikke var, som det skulle være.

En bil fulgte efter ham.

Trods forsøg på at ryste bilen af, så var den der alligevel, da Emil Rottbøll ankom til sit hotel.

Helt kritisk blev det, da den danske journalist kort efter at være kommet til sit hotel fik et opkald.

Det var fra en af de oppositionsfolk, han netop havde mødt. Han fortalte, at der var blevet taget billeder af Emil Rottbøll ved hotellet.

Den danske journalist tog derfor en drastisk beslutning.

Han pakkede sine ting, og ti minutter senere gik han ud af hotellets bagudgang og tjekkede ind på et andet hotel.

Han turde ikke tage chancen.

For måske var de personer, som fulgte efter ham, fra den berygtede russiske sikkerhedstjeneste FSB, som ofte benytter sig af ransagninger og anholdelser midt om natten.

Måske.

Sådan jublede de, da Emil Rottbøll rejste Sådan skev Ural Live, efter Emil Rottbøll var taget fra Jekaterinburg i al hast. »Dansk spion har forladt Jekaterinburg.« »Takket være vores læsere! Det var jer, der fik journalisten, officeren i det danske forsvar med speciale i Rusland, Emil Rottbøll, til at forlade Jekaterinburg.« »Emil, ingen grund til at pakke ud. Du bør rejse tilbage, kunne spionen læse, efter at være fløjet til Ural-området. Der var dusinvis af sådanne beskeder og opkald.« »Journalisten blev forvirret og begyndte at forklare sig selv. Først sagde han om formålet med turen: 'Lære mere om byen'. Han fortalte, at han havde akkreditering fra 'Forsvarsministeriet' (i hvilket land?), men så rettede han sig selv 'Ruslands Udenrigsministerium' (skrives det med reference til en video i opslaget, som blev delt af Scream-TV, red.).« »Og så padlede Rottbøll: han sagde, at han 'kom for at skrive om valgene' (11. september bliver guvernøren i Sverdlovsk-regionen valgt, andre valg finder også sted). Spionen var også interesseret i modstandsbevægelser i Jekaterinburg.« »Ifølge Ural Live, så fløj Rottbøll til Moskva i al hast 7. september. Det kom også frem, at journalisten kom ind i Rusland via grænsen til Estland 5. september.« Opslagene er løst oversat fra russisk.

Dagen efter tog Emil Rottbøll et fly til Moskva.

»Jeg skiftede hotel midt om natten, og jeg tog hurtigere fra Jekaterinburg, end jeg havde planlagt,« fortalte Emil Rottbøll til B.T.

Det blev fejret på Ural Live og delt af tv-værten Vladimir Solovjov.

»Den danske spion har forladt Jekaterinburg. Takket være vores læsere! Det var jer, der overbeviste journalisten, officeren i det danske Forsvar, Emil Rottbøll, om at forlade Jekaterinburg,« lød det.