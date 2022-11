Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Over 150 mennesker omkom for en uge siden under halloween i Seoul, da de blev mast til døde.

I ugen efter den tragiske begivenhed er nye oplysninger kommet frem til overfladen.

Det skriver CNN.

Halloween i Seouls nattelivsgade i kvarteret Itaewon er ikke et event, men mange barer, der holder selvstændige halloweenfester.

Folk sørger over ulykken, der slog 156 mennesker ihjel. 5. november 2022. Foto: ANTHONY WALLACE Vis mere Folk sørger over ulykken, der slog 156 mennesker ihjel. 5. november 2022. Foto: ANTHONY WALLACE

For at komme dertil skal man gå fra metrostationen gennem en fire meter bred gyde.

I normale weekender er gyden fyldt med mennesker. Men denne halloween var der særligt mange mennesker.

Ifølge Sydkoreas politis opkaldslister fremgår det, at flere ringede til myndighederne op til fire timer inden tragedien fandt sted.

Her forklarede flere personer, at gyden i Itaewon var så fyldt med mennesker, at det var svært at bevæge sig eller trække vejret.

»Gyden ser ikke sikker ud. Det ser ud som om, at folk kan blive mast til døde. Jeg tror, I er nødt til at gribe ind, der er for mange mennesker,« fortalte en person til det sydkoreanske politi.

Det var det første af hele 11 opkald til politiet.

»Politiet undersøger sagen,« forklarede en betjent.

Halvanden time efter første opkald kom der igen en melding fra en bekymret person, der beskrev situationen som værende kaotisk, hvor folk i mængden var begyndt at komme til skade.

Derfra tog det fart, og kort efter kom de resterende opkald, hvor folk bønfaldt politiet om at komme for at afværge situationen.

Politiet sendte først fire patruljer afsted til Itaewon, men det var for få og får sent til at undgå katastrofen.

Fem og en halv time efter første anmeldelse sendte myndighederne i Seoul en besked ud til beboerne i Itaewon-området om, at de skulle vende hjem så hurtigt som muligt, da der var sket en ulykke.

Ifølge eksperter, som CNN har været i kontakt med, er det ikke unormalt, at der er store grupper af feststemte mennesker i weekenden, der klumper sammen.

Det har formentligt været en faktor i, at det endte så galt, som det gjorde, da menneskerne i Itaewons gader ikke var bevidste om faren herom.