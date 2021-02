Højhuset på 432 Park Avenue i New York hører til blandt de dyreste adresser i verden med lejlighedspriser til mere end halv milliard kroner.

Alligevel klager beboerne i bygningen over alvorlige konstruktionsfejl.

Det skriver flere internationale medier, herunder News.com.au.

Beboerne i Manhattan-højhuset, der kortvarigt var verdens højeste tilbage i 2015, oplever ifølge mediet betydelige vandskader, problemer med elevatorerne samt knirkende og bankende lyde i deres lejligheder.

Foto: William Edwards Vis mere Foto: William Edwards

Hertil skulle det angiveligt lyde tilnærmelsesvis som en bombe, der bliver sprængt, når der smides affald ned gennem affaldsskakten.

Alt i alt problemer man nok helst er fri for, hvis man har betalt de svimlende summer for lejlighederne i bebyggelsen, som de nu engang koster.

Det gælder blandt andet sangeren Jennifer Lopez, der for år tilbage købte en lejlighed på 1200 kvadratmeter til godt og vel 71 millioner kroner.

Efter at have ejet lejligheden i to år, solgte hun den igen.

Det vides ikke, om det skyldtes de konstruktionsproblemer, som andre beretter om.

Bygningen, der i folkemunde også bliver kaldt 'Matchstick Building', er 420 meter høj og stod færdig i 2015.

Penthouse-lejligheden på 96.-etage blev ifølge News.com.au solgt i 2016 for godt 543 millioner danske kroner til en saudisk forretningsmand.

Det vides ikke, om han er blandt de utilfredse beboere.

Ejendomsselskabet Lendlease oplyser, at man er i færd med at evaluere klagerne, mens CIM Group, der har været til at bygge højhuset, fastholder, at designet er »vellykket.«