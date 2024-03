Mandag blev RAF-terroristen Daniela Klette anholdt i sit hjem i Berlin-Kreuzberg.

Sent onsdag eftermiddag er hele den boligblok, hvor hun boede nu blevet ryddet, da politiet har fundet noget mistænkeligt i hendes lejlighed.

Det bekræfter en talskvinde for politiet til Bild.

»Huset er blevet evakueret. Der er fundet en genstand, som mistænkes for at indeholde sprængstoffer,« siger hun.

Onsdag aften bar politiets teknikere det, der formentligt var en granat ud af lejligheden.

Der bliver i tyske medier nu spekuleret i, om det var en ligesom den. der blev brugt til at røve en pengetransport i Cremlingen i 2019.

Også under et forsøg på at røve et supermarked i Stuhr i 2015, blev der medbragt både en granat og en Kalashnikov.

Den 65-årige Klette havde været eftersøgt i mere end 20 år, da hun mandag blev anholdt.

Hun er en del af den såkaldte tredje generation af Rote Armee Fraktion, som hærgede Tyskland med terrorisme i mange år.