Har du nogensinde drømt om at overnatte under nordlyset på toppen af verden?

Hvis svaret er 'ja', så kan du godt begynde at glæde dig - og spare op.

Et finsk selskab vil nemlig som de første tilbyde lukusophold på isen ved Nordpolen.

Det skriver flere internationale medier - herunder CNN og norske NRK.

Selskabet bag, Luxury Action, tilbyder allerede rejser til store dele af Skandinavien og Arktis.

Således er det muligt at få skræddersyet ophold i Lapland, på Svalbard eller i Grønland.

Men det er altså ikke nok. Det finske firma udbyder nu også muligheden for at sove under nordlyset på Nordpolen.

De første rejser af den art skal finde sted til april næste år. Og det kommer til at koste.

Sådan er det tænkt, at pop-up-igloerne på Nordpolen skal se ud. Foto: Luxury Action.

Som udgangspunkt vil prisen ligge på 105.000 amerikanske dollars - hvilket svarer til omkring 713.000 danske kroner.

For den sum får man to overnatninger på Svalbard, fly og helikopter til og fra Nordpolen, diverse logistiske løsninger samt en enkelt overnatning i en opvarmet iglo på netop Nordpolen.

Samtidig bliver man fulgt af eksperter i Arktis. Og så bliver der naturligvis sørget for mad undervejs.

Hvis nu den tur ikke skulle være nok, kan man mod yderligere betaling tilkøbe flere nætter på et femstjernet luksushotel i den finske del af Lapland.

En isbjørn på isen nær Nordpolen, hvor man fra april 2020 kan overnatte i specielle pop-up-igloer. Foto: TORE MEEK

Her kan man bruge tiden på at vænne sig til og 'træne' i de arktiske forhold.

Direktøren i Luxury Action fortæller til CNN, at man ønsker at give gæsterne en eksklusiv oplevelse på toppen af verden, samtidig med man har komfortable forhold.

Desuden håber, Janne Honkanen, som direktøren hedder, at gæsterne kan få en oplevelse af, hvad der sker i Arktis i disse år med klimaforandringer og smeltende is på polerne.

»Vi yder ikke kun en oplevelse, vi ønsker at sprede budskabet om, hvad der sker. Hvordan klimakrisen påvirker lokal kultur, lokal mad og lokale dyr. Vi ser det fra første parket,« siger Janne Honkanen, der fortæller, at der allerede er flere, der har booket rejsen.

Han slår samtidig fast, at glasigloerne, der er af pop-up-typen, ikke er en trussel mod naturen og klimaet. Ikke mindst fordi Luxury Action tager alt, de medbringer, med tilbage igen.

Det tror statssekretær i det norske Klima- og Miljødepartement, Atle Harmar, dog ikke rigtigt på.

Det fortæller han til norske NRK.

»Sådan en rejse vil medføre langt større udslip af drivhusgasser end de fleste andre ferier. Det bør man tænke over, inden man betaler en formue for sådan en tur,« siger Atle Hamar.