'Har du nogensinde været i Det Ovale Værelse?' Trumps normale isbryder ved møder i Det Hvide Hus var på ingen måde nødvendig, da han i oktober mødtes under fire øjne med Henry Kissinger.

»Jeg gad ikke engang besvære mig med det spørgsmål, for han har jo været her mange, mange gange før,« underholdte Donald Trump pressen med efter mødet med en mand, der bl.a. har været udenrigsminister under Richard Nixon og senere under Gerald Ford.

Godt nok fylder den tidligere udenrigsminister i dag 95 år, men han kan stadig noget, som mange politiker kun drømmer om. Han kan få Donalds Trump til at lukke munden og slå ørene ud.

»Han er en mand, jeg har stor, stor respekt for,« slog den amerikanske præsident ved pressemødet i oktober fast.

Men respekten går tilsyneladende begge veje. I hvert fald har Kissinger siden mødet i Det Ovale Værelse givet sin støtte til Trumps politik på den koreanske halvø.

I et interview med New York Times i marts sagde han, at han og andre »traditionalister« næppe ville anbefale den stil, som Trump har brugt i Korea-konflikten. Men den har virket.

»Præsidenten har sin egen originale stil, og det er ikke sandsynligt, at han ændrer den på dette tidspunkt i sit liv,« sagde Kissinger.

Henry Kissinger er en mand, der på godt og ondt altid har haft store verdensbegivenheder tæt på.

Sammen med sin familie blev han som 15-årig på grund af nazisternes jødeforfølgelse tvunget til at flygte fra Tyskland i 1938. Først landede de i London, for derefter at tage flygten over Atlanten til USA.

Der gik dog ikke mange år, før han tog rejsen retur over Atlanten for som amerikansk soldat at kæmpe mod tyskerne.

Efterfølgende gik han i krig med bøgerne og fik i 1954 en doktorgrad ved Harvard University og blev i 1962 professor i statskundskab.

Fem år efter udnævnte præsident Richard Nixon ham til national sikkerhedsrådgiver. I den forbindelse fik han og den nordvietnamesiske leder, Le Duc Tho, i 1973 Nobels fredspris for Parisaftalen, som senere førte til våbenhvile i Vietnam.

I 1973 blev Henry Kissinger udenrigsminister under Nixon - en post han varetog fire år frem. Efterfølgende har han skrevet bøger, drevet eget konsulentfirma, holdt taler og været rådgiver i mange sammenhænge.

Kortvarrigt var Henry Kissinger leder af den særlige kommission, som Kongressen og præsident George W. Bush nedsatte i 2002 for at kortlægge terrorangrebet mod USA 11. september 2001, men valgte på grund at forlade posten, fordi hans arbejde kunne kollidere med hans private firmas interesser.

Han er gift med Nancy Maginnes og har to børn fra et tidligere ægteskab.

Blå bog: Henry Kissinger Navn: Henry Alfred Kissinger Født: 27. maj 1923 i Fürth ved Nürnberg men flygtede til USA under 2. verdenskrig Gift med: Nancy Maginnes og har to børn fra tidligere ægteskab Amerikansk politiker: der bl.a. har været USA's nationale sikkerhedsrådgiver og udenrigsminister. Fik i 1973 Nobelt fredspris sammen med Le Duc Tho. Sidstnævnte afslog dog at modtage prisen med den begrundelse, at der på det pågældende tidspunkt endnu ikke var fred i Vietnam. Har sidenhen udgivet flere bøger og oprettet egen konsulentvirksomhed.

Ritzau, Realclearpolitics, New York Times m.fl.