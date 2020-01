'Alle ikke-nødvendige rejser til Iran frarådes. Er du i landet, bør du overveje at rejse ud.'

Budskabet fra Udenrigsministeriet er klart og tydeligt. Iran er et farligt land lige nu og ikke et sted, hvor danskere bør være.

Det er dog præcis der, hvor Henrik Berg fra Odense er. Han sidder faktisk i en bus på vej til hovedstaden Teheran.

Så kom drabet på generalen, og alt var ændret Henrik Berg

Samtidig er millioner af iranere gået på gaden i byen for at markere drabet på general Soleimani og kræve hævn og gengældelse mod USA. Demonstrationer, som Udenrigsministeriet mener kan blive voldelige. Det var langtfra det scenarie, som Henrik Berg forestillet sig, da han i slutningen af december bestilte flybilletter til sig selv og sin iranske kone.

Faktisk har han af sikkerhedsmæssige årsager aflyst rejsen til Iran to gange på under et år.

»Vi joker med, at vi er så uheldige. Det er virkelig dårlig timing,« fortæller han på en knitrende forbindelse fra bussen.

Første gang, Henrik og hans kone ville rejse dertil, var i foråret 2019. Det var i samme periode, hvor sanktioner fra USA ramte landet, så det virkelig kunne mærkes. Basaren strejkede, og politi og militær var massivt til stede i gaderne. Henrik og hans kone valgte at blive hjemme for en sikkerheds skyld.

I november 2019 prøvede de igen. Billetterne var købt og kufferterne pakket og klar. Dagen inden afrejse ændrede situationen sig dog. Deres venner i Iran skrev om store demonstrationer og tankstationer i flammer. Internettet blev lukket ned, og demonstranter blev dræbt i hundredvis. Den uge endte med at blive den blodigste siden revolutionen med mere end 1500 dræbte. Ægteparret valgte igen at aflyse rejsen.

Den 28. december valgte de at tro på, at 'tredje gang er lykkens gang'. De første dage forløb også fredeligt og roligt med familie og venner, da de ankom til Iran.

»Så kom drabet på generalen, og alt var ændret,« fortæller Henrik Berg, som besøger landet for første gang.

Iranere sætter ild til amerikanske og israelske flag under demonstrationer ved begravelsesceremonien af general Qasem Soleimani i Teheran.

De internationale medier bragte den ene historie efter den anden om øgede spændinger mellem USA og Iran.

»Om aftenen gik vi en tur, hvor vi så den første plakat med generalen.«

De følgende dage dukkede flere portrætter af general Qasem Suleimani op i gadebilledet i byen Isfahan syd for Teheran. Det samme gjorde sorte flag.

»Jeg overvejede, om vi skulle tage hjem, men alt var roligt. Vi besluttede at afvente situationen, og lige nu følger vi stadig udviklingen tæt. Det første, vi gør om morgenen, er at tjekke nyhederne og se, hvordan det står til.«

Mange i folkemængden i Teheran bærer portrætter af den døde general Qasem Solaiemani. Billedet er taget den 6. januar.

Blandt venner og familie var den første reaktion bekymring og frygt for, at situationen ville eskalere yderligere. Alligevel føler Henrik Berg sig sikker. Han er blevet modtaget godt i landet, og ingen har opført sig fjendtligt. Han har derfor også besluttet, at de enorme demonstrationer i Teheran ikke skal bremse hans planer om at besøge venner i hovedstaden, som han har glædet sig til.

»På den ene side er jeg ikke bekymret, fordi mine venner siger, at det er sikkert nok,« fortæller han. »På den anden side ved man aldrig, hvad der kan ske. Jeg frygter, at situationen kan ændre sig, og vi er klar til at tage hjem, hvis der sker noget.«

Teheran er desuden en stor by, og Henrik Berg har af gode grunde ikke tænkt sig at nærme sig demonstrationerne, som Udenrigsministeriet også fraråder.

Bussen nærmer sig Teheran, mens Henrik Berg taler med B.T. over telefonen. Han afbryder kortvarigt samtalen, da hans ven i byen ringer.

»Nu nærmer jeg mig, og mange af bilerne har billeder af generalen i bagruderne,« siger han. »Men jeg har lige fået at vide, at alt stadig er sikkert.«

Planen er, at Henrik Berg skal være i Teheran hos iranske venner, som tidligere har studeret i Danmark, indtil torsdag. Derefter tager han tilbage til Isfahan, der ligger 350 kilometer syd for hovedstaden, og flyver hjem med sin kone.