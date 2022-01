Forsvarsadvokaten Øystein Storrvik er en af Norges bedste og har gennem årene gjort sig bemærket i en række højtprofilerede sager.

Han er senest kendt som advokat for Anders Behring Breivik i forbindelse med retssagen, hvor Breivik søgte om prøveløsladelse.

Og nu lader det til, at opmærksomheden bliver rettet mod ham igen.

For den 24-årige terrordømte Philip Manshaus har skiftet advokat og har nu bedt Storrvik om at overtage opgaven.

Det skriver det norske medie Nettavisen.

Politiet har fastholdt de beslaglæggelser, de har foretaget under efterforskningen.

Der er tale om et GoPro-kamera, en skudsikker vest, en Macbook og en Google Pixel-mobiltelefon.

Manshaus har nu ønsket at få en kopi af Macbooken og to mobiltelefoner tilbage, og det er det, Øystein Storrvik nu skal hjælpe med.

Om Philip Manshaus Den terrordømte Philip Manshaus er født 29. august 1997 i Bærum. Han er den yngste af tre brødre

Har en grad i filosofi fra Universitetet i Oslo

Han er tidligere ustraffet

Blev idømt 21 års fængsel for drabet på sin stedsøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og for terrorangrebet i Al-Noor-moskeen i Bærum

Manshaus har under retssagen ikke vist tegn på anger

Han har tabt de to første retsrunder, og retsstriden er nu gået til højesteret.

Det var advokat Audun Beckstrøm, der forsvarede Manshaus, indtil ændringen blev foretaget.

»Der er ingen forsvarsmission. Det er en helt almindelig opgave i et beslaglæggelsesspørgsmål, der er for højesteret. Han valgte mig som forsvarer for den sag, og der er ikke noget ud over det,« siger Storrvik i en kort kommentar til Nettavisen.

I juni 2020 blev Philip Manshaus idømt 21 års fængsel med en minimumsperiode på 14 års fængsel for at have dræbt sin 17-årige stedsøster og for efterfølgende at stå bag terrorangrebet i Al-Noor-moskeen i Bærum, der ligger uden for Oslo.

Stedsøsteren blev dræbt af tre skud i hovedet og et i brystet.

Terrorangrebet på moskeen mislykkedes, da Manshaus blev overmandet af to ældre mænd.

Under Breiviks nylige løsladelsessag kom det frem, at han ønsker at afsone sammen med Manshaus.

De to afsoner i øjeblikket deres straffe i forskellige fængsler.