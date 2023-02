Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ifølge lægerne har hendes ufødte baby ikke en chance for at overleve mere end få minutter efter fødslen.

Alligevel kommer Deborah Dorbert fra Florida om få uger til at føde et barn, som hun siden november har vidst, at lægerne ikke giver nogen chance for at overleve.



Selvom staten Floridas lovgivning formelt set tillader abort efter 15. uge i særlige tilfælde, eksempelvis hvis to læger vurderer, at fosteret har en dødelig sygdom, har Deborah Dorbert og hendes mand fået afslag på abort.

Derfor skal Dorbert nu fuldføre graviditeten med det ulevedygtige foster.

Det skriver The Washington Post.

Afslaget har de fået med begrundelse i den nye juridiske praksis efter den amerikanske højesterets afgørelse om at omstøde den historiske Roe vs. Wade-dom fra 1973, der hidtil havde sikret retten til fri abort i USA i alle delstater.

Deborah Dorbert og hendes mand blev allerede i til en ultralydsundersøgelse i 24. uge af graviditeten klar over, at der var alvorlige problemer med det ufødte barn.

Undersøgelsen viste, at fosteret havde Potters-syndrom. En alvorlig misdannelse, hvor fosterets lunger ikke udvikler sig i løbet af graviditeten.



Det betyder i langt de fleste tilfælde, at barnet vil dø kort efter fødsel.

Da Deborah og hendes mand efterfølgende anmodede om tilladelse til at få foretaget en sen abort, fik de efter flere ugers ventetid afslag med henvisning til den nye juridiske tolkning af delstatens lovgivning efter omstødelsen af Roe vs. Wade.

Floridas nye abortgrænse på 15 uger er blevet appelleret til statens højesteret.



Statens republikanske guvernør, Ron DeSantis, har tidligere meldt ud, at han vil arbejde for at sænke abortgrænsen yderligere.