Den lyserøde spadseredragt med blodstænk blev selve symbolet på den ondskab, der ramte USA den dag.

Det var 22. november. Året var 1963, og stedet var Dallas.

Det unge smukke præsidentpar tog plads i den åbne Lincoln Dontinental, og resten af historien kender vi kun alt for godt.

Dragten, som Jackie Kennedy bar den dag, findes stadig, men måske kommer den aldrig mere frem i dagens lys.

Her ses Kennedy-parret få minutter før drabet på præsidenten. Jackie Kennedy er klædt i den berømte lyserøde dragt. Foto: © STR New / Reuters (arkiv).

Caroline Kennedy, præsidentparrets nu 61-årige datter, har nemlig doneret sin mors tøj fra den tragiske dag til the National Archives med den betingelse, at den ikke må vises for offentligheden før tidligst år 2103.

Kendis-sitet People skriver, at datteren ønsker at undgå, at mindet om hendes forældre bliver vanæret.

Netop den lyserøde dragt var efter sigende én af præsidentfruens foretrukne klædningsstykker, og hun bar den ved flere lejligheder før den skæbnesvangre dag i Texas.

I timerne efter attentatet på hende mand, nægtede Jackie Kennedy at tage dragten af, selv om den var oversprøjtet med præsidentens blod.

Jackie Kennedy var stadig klædt i den blodige dragt, da vicepræsident Lyndon B. Johnson blevet taget i ed som præsident dagen efter drabet på John F. Kennedy. Foto: CECIL STOUGHTON

Da vicepræsident Lyndon B. Johnson i de tidlige morgentimer dagen efter mordet blev taget i ed som ny præsident ombord på Air Force One, var hun stadig iført den blodplettede dragt.

Flere forsøgte at få hende til at skifte, men den nybagte enke svarede bare:

»Lad dem se, hvad de har gjort.«

Dragten befinder sig i da på 'et sikkert sted under klima-kontrollerede omstændigheder, og den er opmagasineret i en speciel beholder, som er skabt til med det formål at bevare dragten,' oplyser the National Archives til magasinet.