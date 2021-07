Den heldigste kvinde i verden.

Det er, hvad 54-årige Lisa Marshall føler sig som.

Hendes mand Peter Marshall fik for tre år siden diagnosticeret Alzheimers.

Og det var hjerteknusende for Lisa Marshall at vidne, hvordan hendes mand begyndte at glemme hele det liv, de havde haft sammen.

Han havde glemt deres første møde, deres første kys. Og deres bryllup.

Det fandt Lisa Marshall ud af en aften, hvor parret fra Connecticut, USA så film på sofaen, og hendes mand vendte sig om og spurgte, om hun ville gifte sig med ham.

Selvom de altså havde været gift i 12 år.

Den 54-årige kvinde var helt paf. Mest fordi hun fandt det enormt smukt, fortæller hun.

»Det var så rørende. Han blev forelsket i mig to gange. Jeg føler mig beæret. Jeg føler mig som en prinsesse, som Askepot. Jeg er den heldigste kvinde i verden,« lyder det fra Lisa Marshall til CNN.

Efter at have sendt videoer af frieriet til deres børn, opfordrede børnene dem til at forny deres bryllupsløfter over for hinanden.

Og derfor stod parret i april igen foran alteret og lovede evig kærlighed og troskab til hinanden.

Betydningen af det øjeblik var enorm stor, fortæller Lisa Marshall - for nu hvor de gamle minder er forsvundet fra hans hukommelse, er det rart at kunne lave nogle nye sammen.