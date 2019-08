Kunne tragedien i El Paso være forhindret, hvis en politibetjent havde taget en bekymret henvendelse lidt mere alvorligt?

Spørgsmålet melder sig, fordi det nu er kommet frem, at skyderiet måske ikke helt kom som et lyn fra en klar himmel for dem, som kendte den formodede gerningsmand.

Flere uger før skyderiet, hvor 22 mennesker mistede livet i et supermarked i El Paso, ringede hans mor nemlig til politiet, fordi hun var bekymret over, at hendes søn havde et gevær.

Det fortæller familiens advokat, Chris Ayres fra Dallas, til nyhedsbureauet AP og tv-stationen CNN.

Den 21-årige Patrick Crusius' mor advarede angiveligt politiet om sønnen flere uger før masseskyderiet i El Paso. Foto: HANDOUT Vis mere Den 21-årige Patrick Crusius' mor advarede angiveligt politiet om sønnen flere uger før masseskyderiet i El Paso. Foto: HANDOUT

Lørdag morgen gik den 21-årige Patrick Crusius ind i varehuset Walmart i grænsebyen El Paso i det sydligste Texas og affyrede en fuldautomatiske riffel og dræbte 22 uskyldige mennesker og sårede endnu flere.

Gerningsmanden menes at stå bag et manifest på hjemmesiden 8chan, som blev offentliggjort få minutter før angrebet.

Teksten er et slags manifest, hvor der står, at 'angrebet er et svar på den latinamerikanske invasion' af Texas.

Ifølge CNN kontaktede gerningsmandens mor politiet i Allen, Texas, flere uger før skyderiet, fordi hun var bekymret over, at hendes søn havde et våben, som lignede en Kalashnikov.

Foto: LARRY W. SMITH Vis mere Foto: LARRY W. SMITH

Moren gik til politiet, fordi hun mente, sønnen var for ung, umoden og uerfaren til at håndtere et våben af den type.

Under samtalen blev hun stillet om til en sikkerhedsmedarbejder hos politiet, som forsikrede hende om, at sønnen - ud fra hendes beskrivelse - var lovlig ejer at det pågældende våben.

Hun efterlod ikke navn på hverken sig selv eller sønnen hos politiet, og ordensmagten forsøgte ikke at indhente yderligere informationer fra hende under samtalen.

Morens advokat oplyser, at hendes henvendelse havde karakter af, at hun søgte information om våbenet. Hun frygtede angiveligt ikke, at hendes søn ville udgøre en trussel for andre.

Foto: CALLAGHAN O'HARE Vis mere Foto: CALLAGHAN O'HARE

Det er uvist, om det våben, moren omtalte, også er det våben, som Patrick Crusius brugte lørdag morgen.

Talsmand for politiet i Allen betjent Jon Felty fortæller, at der ikke findes nogen registrering af et sådant opkald, og at han heller ikke kender noget til sådan en samtale.

Allen er en forstad til Dallas og ligger godt 930 kilometer øst for El Paso.

21-årige Patrick Crusius er sigtet for drab, som kan føre til dødsstraf.