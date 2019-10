»Dit forbandede stykke l..t!«

Det var de sidste ord, som kom ud af den 21-årige Aiia Maasawes mund, inden hun blev overfaldet, voldtaget og dræbt.

Den israelske student råbte ordene på arabisk den dag den 16. januar, hvor hun mødte sin triste skæbne i Melbourne, Australien.

Hun bandede ad sin morder, viser det sig nu, hvor det nyligt frigivne bevismateriale fra anklageren er blevet fremlagt.

En plakat med billedet af Aiia Maasarwe i hendes hjemby, Baqa al-Gharbiya, nord for Tel Aviv i Israel. På banneret står der 'Til Guds haver'. Foto: TESSA FOX Vis mere En plakat med billedet af Aiia Maasarwe i hendes hjemby, Baqa al-Gharbiya, nord for Tel Aviv i Israel. På banneret står der 'Til Guds haver'. Foto: TESSA FOX

Hendes forbrændte lig blev fundet næste dag. Det skriver New York Post.

Hun havde været på vej hjem i de tidlige morgentimer den 16. januar. Så pludselig havde hun ringet til sin søster Ruba hjemme i Israel.

Hun følte sig ikke sikker, blev det sagt i Victorias højesteret tirsdag.

»Jeg ventede ikke, at du ville tage røret,« sagde Maasarwe til sin søster. Det skete kun sekunder, inden hun blev overfaldet med en metalstang og voldtaget, rapporterer australske News.com.au.

Saeed, Aiia Maasarwes far, taler til den australske ambaddadør i Israel, Chris Cannan, under begravelsen af Aiia i hjembyen. Foto: AMMAR AWAD Vis mere Saeed, Aiia Maasarwes far, taler til den australske ambaddadør i Israel, Chris Cannan, under begravelsen af Aiia i hjembyen. Foto: AMMAR AWAD

Anklagerne sagde, at da Maasarwe skreg 'Dit forbandede stykke l..t!',hørte hendes søster det hele. På den anden side af jorden.

»Hendes søster hørte lyden af et eller andet, der blev ramt fire gange,« sagde anklageren Pat Bourke.

Maasarwe var på vej hjem fra et show, da hun blev myrdet omkring en kilometer fra sit hjem.

Hendes forslåede og brændte krop blev fundet bag en hæk, nær ved et sporvognsstoppested.

Folk har lagt blomster ved stedet, hvor Aiia Maasarwe blev fundet i Bundoora, Melbourne den 16. januar. Foto: ELLEN SMITH Vis mere Folk har lagt blomster ved stedet, hvor Aiia Maasarwe blev fundet i Bundoora, Melbourne den 16. januar. Foto: ELLEN SMITH

Hun havde været studerende ved at universitet i Melbourne i fem måneder som udvekslingsstudent fra Shanghai Universitet i Kina.

Nu er detaljerne omkring hendes drab blevet kendt, efter af dommer Elizabeth Hollingsworth har fået fjernet bestemmelsen om, at de skal holdes private.

Retten har fået de koldblodige fakta at vide, om hvordan Codey Herrmann slog Maasarwe i hovedet med en metalstang, inden han voldtog hende og tak hendes krop ind bag buskene.

Hundreder af mennesker mødte op i sort tøj til mindestunden for Aiia Maasarwe i Melbourne den 18. januar 2019. Foto: Allan LEE Vis mere Hundreder af mennesker mødte op i sort tøj til mindestunden for Aiia Maasarwe i Melbourne den 18. januar 2019. Foto: Allan LEE

Herrmann erklærede sig skyldig i voldtægten og mordet i juni i år.

I retten sagde Maasarwes familie, at Herrmann havde 'ødelagt en smuk pige'.

»Jeg kan ikke forestille mig den skræk, hun må have følt, da hun så Codey Herrmanns ansigt,« sagde hendes søster Ruba i retten.