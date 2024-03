»Det er et mirakel, at han overlevede.«

Sammen med syv andre bygningsarbejdere befandt Julio Cervantes sig midt på Francis Scott Key Bridge, da et massivt fragtskib pludselig endte med at kollidere med den – og på få sekunder fik hele broen til at kollapse og sende mændene ned i vandet under dem.

Til NBC News giver hustruen til en af de bygningsarbejdere, der overlevede den voldsomme ulykke, nu nogle flere detaljer om, hvad der skete den skæbnesvangre nat.

I alt otte mænd, der arbejdede for byggefirmaet Brawner Builders, var natten til tirsdag i gang med at lappe huller på vejbanen på Francis Scott Key Bridge i Baltimore, da katastrofen skete.

Her ses containerskibet 'Dali' efter kollisionen med broen i Baltimore. Foto: Roberto Schmidt/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses containerskibet 'Dali' efter kollisionen med broen i Baltimore. Foto: Roberto Schmidt/AFP/Ritzau Scanpix

Fragtskibet 'Dali' havde den nat stævnet ud fra havnen i byen, men da den nærmede sig broen, skete der tilsyneladende »et komplet blackout«.

»De mistede motorkraften, al elektricitet, de var i bund og grund et dødt skib,« har Clay Diamond, der står i spidsen for den amerikanske lodsforening (American Pilots' Association), tidligere fortalt til NBC News.

Få minutter senere kolliderede 'Dali' med broen, der fører over Patapsco-floden ved den amerikanske storby.

En af dem, der befandt sig på broen, var Julio Cervantes. Til NBC News fortæller hans hustru – som ikke står frem med navn – at mændene på tidspunktet for ulykken holdt pause.

Det var natten til tirsdag, at fragtskibet kolliderede med broen i Baltimore, så den kollapsede. Foto: Kevin Dietsch/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det var natten til tirsdag, at fragtskibet kolliderede med broen i Baltimore, så den kollapsede. Foto: Kevin Dietsch/AFP/Ritzau Scanpix

»Alle mændene holdt pause i deres biler, da båden ramte dem. Vi ved ikke, om de blev advaret før sammenstødet,« siger hun.

Få sekunder efter, at skibet ramte ind i broen, kollapsede den fuldkommen.

Og alle otte mand røg ned i vandet under dem.

»Min mand ved ikke, hvordan man svømmer. Det er et mirakel, at han overlevede,« fortæller hustruen til NBC News.

Her ses fragtskibet, der også blev ramt af vragresterne fra Francis Scott Key Bridge. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses fragtskibet, der også blev ramt af vragresterne fra Francis Scott Key Bridge. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/Ritzau Scanpix

Julio Cervantes blev sammen med en anden af arbejderne reddet op af vandet kort tid efter ulykken.

Han blev bragt til hospitalet med et sår i brystet, men han kunne udskrives allerede senere samme dag.

Den anden arbejder, der blev reddet op, havde ikke behov for behandling, lyder det.

Da det ikke lykkedes at finde de seks andre mænd i løbet af dagen, blev det meldt ud, at man formodede, at de var afgået ved døden.

Dagen efter lykkedes det dykkere at finde to mænd – Alejandro Hernandez Fuentes på 35 år og Dorlian Ronial Castillo Cabrera på 26 – i en rød pickup i vandet i knap otte meters dybe.

»Dykkere fandt to ofre, som sad fast inde i køretøjet,« lød det onsdag aften fra Ronald L. Butler fra politiet i delstaten Maryland.

De fire sidste mænd er endnu ikke fundet.

Det efterforskes fortsat, hvordan ulykken kunne ske – og hvorfor fragtskibet pludselig mistede al strøm og endte med at kollidere med broen.