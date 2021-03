Simona Riussi insisterer på ikke at give AstraZeneca skylden for sin mands død.

»Vi må blive ved med at tro på vaccinen, for det er den eneste vej ud af denne situation. Min mand troede også på den,« siger hun.

Da Sandro Tognatti døde søndag, gik det ellers verden rundt af lige præcis én grund: AstraZeneca. Og det var fordi, at den 57-årige italienske musikkonservatorielærer dagen inden – sammen med Simona Riussi – havde fået et stik af den britiske coronavaccine. Nu fortæller enken om de seneste tragiske dage til mediet Notizie.

Det var altså lørdag, at parret fra den lille italienske by Biella blev vaccineret.

Sandro Tognatti blev 57 år. Han underviste i klarinet på konservatoriet i Novara.

Der gik omkring 14 timer, så fik Sandro Tognatti det dårligt. I løbet af natten fik han feber, og søndag morgen var han syg. Meget.

»Da jeg gik ind for at kigge til ham, gik det op for mig, at han ikke trak vejret. Jeg ringede efter hjælp, mens jeg prøvede at genoplive ham, men da ambulancen kom, var det for sent,« fortæller Simona Riussi, der er blevet interviewet via Messenger:

»Til sidst tog de ham med, og jeg kommer aldrig til at se ham igen. Det er det, der gør allermest ondt, selv om jeg stadig har svært ved at forstå, hvad der er sket.«

Efter Sandro Tognattis død valgte myndighederne i den norditalienske Piemonte-region som det eneste område i landet øjeblikkeligt at suspendere brugen af det pågældende parti at AstraZeneca-vacciner. Siden har man i hele Italien dog også valgt at gøre det samme af 'sikkerhedsprincip'. Som man også har gjort i Danmark efter en 60-årige kvindes død og i en række andre EU-lande.

Men Simona Riussi understreger, at det endnu ikke vides, hvorfor hendes mand døde. Og at han havde et godt helbred.

»Så vidt jeg ved, er der i øjeblikket ingen forbindelse til vaccinen. De satte en undersøgelse i gang, fordi min mand døde pludseligt og kort efter vaccinationen,« siger hun.

Simona Riussi fortæller, at hendes mand op til vaccinationstipdsunktet havde fået konstateret en lille smule nedsat mængde af røde blodlegemer, men at det ikke blev anset for at være et problem i forhold til vaccinen. Han var i øvrigt testet negativ få dage tidligere.

»Officielt er der endnu ingen forklaring på, hvad der skete. Jeg vil gerne have, at det bliver gjort tydeligt. Under alle omstændigheder er det kendt, at der med vacciner kan være bivirkninger, men det er den eneste vej ud af pandemien,« siger hun.

AstraZeneca og blodpropperne AstraZeneca er sat på pause i flere EU-lande, efter at flere borgere har fået dødelige blodpropper i kølvandet på et stik af den britiske vaccine. Her er parti ABV5300 – som blev leveret til 17 EU-lande, herunder Danmark – i søgelyset, efter at en dansker og en østriger blev ramt af dødelige blodpropper efter at have fået en dosis herfra.

Sandro Tognatti i Italien fik dog sin vaccine fra et andet AstraZeneca-parti, ABV5811. Danmark, Sverige, Italien, Norge, Tyskland, Frankrig og en række andre lande er af sikkerhedsprincip stoppet med at bruge AstraZeneca. I vaccinens hjemland, Storbritannien, fortsætter man dog med at bruge den. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefaler dog stadig, at man bruger AstraZeneca. Omkring 140.000 danskere har fået AstraZeneca-vaccinen.

Og den italienske kvinde, der også selv er musiklærer, påpeger, at man ikke bør være bekymret over nogle få dusin problematiske tilfælde set i forhold til millioner af vaccinationer:

»Han (Sandro Tognatti, red.) ville så gerne arbejde normalt igen og ikke opholde sig bag plexiglas. Han savnede det nære forhold til eleverne. Jeg håber virkelig, at vi kan få afklaret, hvad der virkelig skete for at komme videre – og for at komme ud af den her situation.«