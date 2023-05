Den 17. september 1999 gjorde det hollandske politi et skrækkeligt fund.

Et fund, der til den dag i dag stadig spøger, fordi politiet aldrig har løst sagen.

Tæt på floden Gaasp, der ligger ved den hollandske by Driemond, fandt politiet en affaldsbeholder, der flød rundt på floden.

I affaldsbeholderen fandt de et lig af en kvinde, der var delvist dækket af beton og som var blevet dræbt af skud.

'Kvinden i Gaasp-floden' bliver hun kaldt af politiet, der nu søger information om hendes identitet. Foto: Interpol Vis mere 'Kvinden i Gaasp-floden' bliver hun kaldt af politiet, der nu søger information om hendes identitet. Foto: Interpol

Men hvem hun er, hvor hun er fra, og hvorfor hun befandt sig i Holland er stadig et mysterie for politiet.

Derfor er Interpol nu gået ud for første gang i Operation Identify Me med en offentlig appel om hjælp til at identificere 22 kvinder.

Man kender ikke meget til den unge kvindes historie, men det tyder på, at hun er vokset op i det vestlige Europa i enten Tyskland, Luxemborg, Frankrig, Belgien, Holland eller andre nabolande.

Man mener, at kvinderne er blevet dræbt i Belgien, Tyskland og Holland, men deres identitet er fortsat ukendt.

Kvinden bar en mørk slangeskindstaske fra mærket Esprit. Foto: Interpol Vis mere Kvinden bar en mørk slangeskindstaske fra mærket Esprit. Foto: Interpol

Politiet er ikke i tvivl om, at der er begået en forbrydelse mod kvinden i floden, og ser man nærmere på de resterende fund i affaldscontaineren, er det let at regne ud hvorfor.

Store hvide poser med opvaskemiddel skulle ifølge politiet have lagt ekstra vægt i affaldscontaineren.

Derudover blev der fundet herretøj. Heriblandt en hvid jakke med en helt særlig detalje – et logo der var syet ind over et brændemærke.

Kvinden der blev fundet i floden estimeres til at have været mellem 18 og 35 år, 159 centimeter høj, mens dødstidspunktet estimeres til at have været juli eller august 1999.

Da kvinden blev fundet, var hun iklædt en mørk kabelstrikket trøje, en rullekrave og sorte sko i størrelse 38. Hun havde derudover en rygsæk fra mærket Esprit i sort falsk slangeskind.

Hvis man har nogen informationer om kvinden, henviser Interpol til, at man kontakter det hollandske rigspoliti.