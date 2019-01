Den 13-årige amerikanske pige Jayme Closs, som har været sporløst forsvundet siden midt i oktober, er blevet fundet i live.

Det oplyser det lokale politi, som samtidig oplyser, at man også har anholdt en mistænkt person i sagen.

Begge teenagerens forældre blev skudt og dræbt 15. oktober sidste år under et indbrud i familiens hjem i Wisconsin i det amerikanske Midtvesten.

Derefter forsvandt Jayme Closs sporløst. Politiet arbejdede ud fra en teori om, at hun var blevet kidnappet.

Pigen blev torsdag fundet i Gordon, Wisconsin, over hundrede kilometer nord for det sted, hvor hun sidst blev set.

Indtil videre har myndighederne ikke flere oplysninger om den mystiske sag.

'Vi har ikke yderligere detaljer på nuværende tidspunkt, da dette er en igangværende efterforskning... Vi svarer ikke på spørgsmål eller opringninger om denne sag i aften,' skriver den lokale sheriff Fitzgerald fra Barron County Sheriff's Department i en udtalelse på Facebook.

I udtalelsen takker han også kollegerne hos Douglas Co Sheriff's Department, som fandt pigen.

'Vi lovede at bringe Jayme hjem, og i aften kan vi opfylde det løfte. Af hele mit hjerte: Tak!'

Tidligt torsdag begyndte der at florere rygter på de sociale medier om, at pigen var blevet fundet.

Politiet gik imidlertid ud og understregede, at det var falsk alarm.

Senere kom så de banebrydende nyheder om, at den 13-årige pige rent faktisk var fundet i live.

Jayme Closs er nu genforenet med sin familie, og hendes tante, Sue Allard, siger til den lokale tv-station WCCO, at pigen har været til tjek på hospitalet.

»Der var rygter tidligere i dag, og jeg bad og bad, og de viste sig ikke at være sande,« fortæller tanten og fortsætter:

»Og jeg lukkede bare fuldstændig af for alting. Jeg troede, at i dag ville blive dagen, og så få timer senere fandt jeg ud af, at hun var blevet fundet.«

»Jeg kan bare slet ikke tro det.«

Tv-stationen har også talt med en kvindelig hundelufter, som bekræfter, at hun var den første, der så Jayme.

Den 13-årige kom gående ned ad gaden og kontaktede kvinden og sagde, at hun havde brug for hjælp.

»Jeg var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt,« siger kvinden, som ikke ønsker sit navn frem.

I de seneste tre måneder har der intet livstegn været fra den forsvundne teenager.

Hun har været efterlyst i hele USA, og hendes foto har været vist både i nyhederne på tv og på nettet og på plakater over hele landet.