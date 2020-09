Et nyt eksempel på politivold, der ender fatalt for den sorte del af befolkningen i USA, har nået frem til befolkningens bevidsthed.

Nemlig mordet på psykisk syge Daniel Prude, der blev kvalt, mens han lå nøgen på jorden i ustabil tilstand i det vestlige New York.

Nu står datteren frem og fortæller om sine følelser omkring mordet på sin far. Det skriver VG.

Hun har nemlig set de brutale optagelser af sin fars anholdelse tilbage i marts, der efter en obduktion skulle vise sig at have slået ham ihjel.

»Jeg har set videoen, og han er hjælpeløs og blive behandlet sådan, selvom han gør, hvad de siger. Det er grusomt. Alt, jeg vil sige, er, at jeg ønsker retfærdighed. Jeg ønsker, at disse politifolk bliver sigtet,« siger datteren, Tayshyra Prude på en pressekonference torsdag.

På videoen, der er optaget med politiets kropskameraer, ser man Daniel Prude løbe nøgen rundt på vejen. Politiet anholder ham og giver ham håndjern på. Det gør Daniel Prude mere urolig, og han begynder at råbe og skrige. Derfor vælger politiet at give ham en hætte på, hvilket blot forværre situationen.

På et tidspunkt ligner det på videoen, som kan ses øverst i artiklen, at en betjent presser Daniel Prudes hoved i jorden, mens en anden sætter et knæ på hans ryg. Han bliver holdt nede i flere minutter.

Efter noget tid kaster Daniel Prude op i hætten, mens han bliver fastholdt på jorden, hvorefter han ligger bevidstløs. Da ambulancen kommer og yder førstehjælp, inden de tager Daniel Prude med på hospitalet. Syv dage senere, dør Prude på hospitalet. Obduktionen viser, at han døde af kvælning.

Forud for anholdelsen og kvælningen var en opringning fra Joe Prude, broren til den nu dræbte Daniel Prude. Han havde ringet til politiet for hjælp. 41-årige Daniel Prude var nemlig mentalt ustabil og havde forladt hjemmet nøgen. At det kunne ende så galt, når man beder politiet om hjælp. Havde familien dog ikke lige regnet med.

Datteren, Tayshyra Prude, fortæller, at hun på ingen måde kan forstå, hvordan hendes far kan være blevet opfattet som en trussel for politiet. Hun kalder det politivold, racisme og uretfærdigt.

Daniel Prude blev dræbt den 23. marts 2020 REUTERS/Lindsay DeDario Foto: LINDSAY DEDARIO Vis mere Daniel Prude blev dræbt den 23. marts 2020 REUTERS/Lindsay DeDario Foto: LINDSAY DEDARIO

Hun fortæller videre på pressekonferencen, at faren ikke var en dårlig person, men et fantastisk menneske.

»Han har ikke fortjent at dø,« siger Tayshyra Prude, der er ked af, at hun ikke har sin far ved sin side, mens hun starter på collage.

For 18-årige Tayshyra Prude er problemet også, at det ikke er et enestående tilfælde.

Hændelsen med Daniel Prude skete den 23. marts. To måneder før det omtalte politimord på George Floyd, som store dele af verden til at gå amok og sætte fokus på sortes rettigheder.