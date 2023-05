Marina Ovsjannikova blev verdensberømt, da hun sidste år afbrød en nyhedsudsendelse på russisk stats-tv ved at holde et skilt op, der gav tydeligt udtryk for en utilfredshed med den russiske invasion af Ukraine.

Nu vækker den russiske journalist igen stor opsigt.

Det gør hun med flere spydige kommentarer til Vladimir Putin i et interview med Sky News.

»Jeg tror ikke, Putin har nok Novichok (potentielt dødelig nervegift, red.) til alle sine fjender. For siden krigen startede, er mange flere begyndt at tale regimet imod, og endnu flere vil gøre det fremover,« siger Marina Ovsjannikova.

Sådan så det ud, da Marina Ovsjannikova pludselig dukkede op med sit antikrigsskilt på russisk tv. Vis mere Sådan så det ud, da Marina Ovsjannikova pludselig dukkede op med sit antikrigsskilt på russisk tv.

Hun blev anholdt sidste år og risikerede op til ti års fængsel for sin aktivisme mod krigen – men formåede at flygte fra sin husarrest og forlade landet.

Ukrainsk-fødte Marina Ovsjannikova kalder i interviewet med Sky News Putin 'isoleret'.

Derudover giver hun udtryk for, at hun er overbevist om, at Rusland taber krigen mod Ukraine – og at Putins dage som russisk præsident er talte.

»Se, hvad der sker nu … hvad Prigozjin (Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin, red.) siger. Prigozjin råber op. Og nu siger Kadyrov (Ramzan Kadyrov, Tjetjeniens leder, red.) også noget. Jeg håber, systemet bryder sammen indefra,« siger Marina Ovsjannikova

Hun arbejdede for den statslige russiske tv-kanal Kanal 1 fra 2003 og indtil, hun afbrød nyhedsudsendelsen sidste år med sit skilt med krigsprotester.

