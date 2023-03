Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det ligner legetøj, men det er nærmest det stik modsatte.

Det tyske nyhedsmagasin Stern skriver, at der nu bliver indsat oppustelige kamvogne og militære køretøjer i krigen mellem Ukraine og Rusland.

Magasinet har besøgt en fabrik i Tjekkiet, der tjener gode penge på at levere disse 'våben', der skal narre fjenden.

På fabrikken Inflatech i grænsebyen Decin har man haft rigtigt travlt, siden Russernes invasion af Ukraine for et år siden.

Medarbejdere på en fabrik i Decin er ved at klargøre et oppusteligt militært køretøj, som skal narre fjenden. Foto: Michael Heitmann Vis mere Medarbejdere på en fabrik i Decin er ved at klargøre et oppusteligt militært køretøj, som skal narre fjenden. Foto: Michael Heitmann

»På denne måde vinder vi også økonomisk på slagmarken,« siger lederen af fabrikken Vojtjek Fresser, der altså er helt på ukrainernes side.

Attrappene består af plastikstof og luft.

Det er tophemmeligt, hvor mange der bliver leveret til Ukraine.

Et oppusteligt militærkøretøj koster mellem 75.000 kroner og 750.000 kroner og er dermed utroligt billige i forhold til den ægte vare.

Set tæt på kan man hurtigt afkode, at den er oppustelig, men på slagmarken kan det være svært at identificere attrapperne, som bliver indsat i Ukraine. Foto: Michael Heitmann Vis mere Set tæt på kan man hurtigt afkode, at den er oppustelig, men på slagmarken kan det være svært at identificere attrapperne, som bliver indsat i Ukraine. Foto: Michael Heitmann

Attrapperne kan få fjenden til at spilde dyr ammunition og få det til at virke, som om man har mange flere enheder end tilfældet er.

»Hvis man ikke har en kikkert ved hånden, kan man på 150 til 200 meters afstand ikke afgøre, om det er en virkelig kampvogn eller en attrap,« fortæller Vojtjek Fresser.

Fabrikken omsætter for næsten en milliard kroner om året og leverer til flere NATO-lande.

Også russerne bruger attrapper på slagmarken. I januar meddelte det ukrainske forsvarsministerium, at russerne med oppustelige kampvogne flere steder i Ukraine forsøgte at få det til at se ud som om, at de havde mange flere militærkøretøjer til rådighed.

Tjekkerne har leveret rigtigt meget militært isenkram til Ukraine – også af metal.

Ministerpræsident Petr Fiala har henvist til historien, hvor Warszawapagten, med det daværende Sovjetunionen i spidsen, gik ind i Tjekkoslovakiet for at slå et demokratisk oprør ned. Det var i 1968.

»Fra første øjeblik vidste vi, også på grund af vores egne erfaringer, at vi måtte gå ind i krigen på ukrainernes side,« siger han.

Ideen med at bruge oppustelige våben i krig er ikke ny. Under Anden Verdenskrig medbragte amerikanerne adskillige attrapper på slagmarkerne i Europa.