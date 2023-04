Lyt til artiklen

Politiet i Nordirland efterforsker brud på sikkerheden i forbindelse med Joe Bidens besøg i Belfast.

Det skyldes, skriver CNN, at en borger fandt et dokument med detaljerede oplysninger omkring den amerikanske præsidents besøg på gaden.

Politiet i Nordirland bekræfter over for BBC Radio Ulster, at man er 'vidende om et brud på sikkerheden'.

Dokumentet indeholder tilsyneladende detaljer om politiets bemanding omkring Joe Bidens meget omtalte besøg.

Joe Biden var onsdag på besøg på pub i Irland. Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere Joe Biden var onsdag på besøg på pub i Irland. Foto: KEVIN LAMARQUE

Joe Biden har siden onsdag besøgt Nordirland og Irland for blandt andet at deltage i begivenheder, der markerer 25-året for indgåelsen af den såkaldte 'Good Friday'-fredsaftale i Nordirland, samt at møde Storbritanniens premierminister Rishi Sunak.

Og gå på pub.

»Vi tager sikkerheden for højtstående personer på besøg, medlemmer af offentligheden og vores betjent og personale ekstremt alvorligt, og vil iværksætte passende foranstaltninger,« lyder det i politiets meddelelse.

Dokumentet er ifølge BBC markeret 'officielt følsomt' og dateret 10. april.

Det indeholder angiveligt ingen personlige detaljer omkring præsidenten eller andre deltagende personer.