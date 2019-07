Notaterne hører til den slags, der bare ikke må komme ud i offentligheden.

Derfor oplever den britiske ambassadør i Washington, Sir Kim Darroch, antageligt en mindre god søndag, efter at hans fortrolige beskeder til den britiske regering nu har nået alverdens medier.

For ikke alene er beskederne hemmelige. De er også særdeles miskrediterende over for den amerikanske præsident Donald Trump og hans regering, og de kan måske slå skår i de to landes forhold til hinanden.

Af notaterne, som ambassadøren har sendt til Downing Street hjemme i London, fremgår det, at han opfatter Trump som ‘uduelig’, ‘usikker’ og ‘inkompetent.’

Kim Darroch er den britiske ambassadør i USA.

Han kalder også Det Hvide Hus ‘dysfunktionelt’ og ‘splittet’ under præsidentens ledelse, mens han videre bekræfter, at mange historier i pressen om situationen i præsidentboligens kontorer er sandfærdige.

Det britiske udenrigsministerium bestrider ikke rigtigheden af notaterne og deres indhold.

Det er avisen Mail on Sunday, der har set notaterne.

Og der er ikke blot tale om nogle få uheldige læk. For ifølge det store britiske medie går beskederne tilbage til 2017. Seneste indhold er blot få uger gammelt.

»Vi tror ikke rigtig på, at denne administration vil blive betydeligt mere normal, mindre dysfunktionel, mindre uforudsigelig, mindre splittet, mindre diplomatisk klodset og uduelig,« lyder en af de mest harske meldinger fra Sir Kim Darroch.

Han har siden 2016 været ambassadør i den amerikanske hovedstad.

Men den 65-åriges dage som højtstående diplomat er nok talte nu, skriver avisen.

I en af de seneste beskeder fra hans hånd dateret 22. juni, kritiserede Kim Darroch Præsident Trumps udenrigspolitik over for Iran, som har skabt frygt for en militær konflikt.

Donald Trump bliver beskrevet i lidet flatterende vendinger af den britiske ambassadør i Washington.

Kim Darroch beskriver USA’s politik over for Iran som ‘usammenhængende’ og ‘kaotisk.’

Det britiske udenrigsministerium oplyser til Mail on Sunday, at det forventes, at ambassadørerne rapporterer til London med ærlige vurderinger.

En talsmand siger følgende:

»Deres synspunkter er ikke nødvendigvis de samme som ministrenes eller regeringens. Men vi betaler dem for at være ærlige, ligesom USA’s ambassadør her vil sende sin vurdering af Westminsters politik og personligheder tilbage.«