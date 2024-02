De ellers hemmelige sikkerhedsdokumenter blev fundet midt i den norske by Trondheim.

'Operation: Statsminister Jonas Gahr Støres besøg i Røros 20.2' stod der på et af papirerne.

Det skriver NRK.

Fundet blev gjort af en borger, der efterfølgende afleverede dem på den lokale politistation - ved at stikke dem under døren - og onsdag kontaktede vedkommende så Norges var på DR.

Billeder af dokumenterne viser, at de indeholder en lang række detaljer om den norske statsministers besøg i byen Røros tirsdag.

Over ti sider var der blandt andet et detaljeret minut-for-minut-program for dagen, trusselvurderinger og navne på livvagterne.

Selvom dokumenterne blev fundet og afleveret af den anonyme borger i mandags, altså dagen inden Jonas Gahr Støre-besøg i Røros, anede politiet tilsyneladende intet om, at papirerne var kommet på afveje.

Geir Arne Sjøhagen, stabschef i Trøndelag politidistrikt, fortæller, at man først blev opmærksom på brøleren, da man onsdag blev kontaktet af NRK.

»Det er information, som politiet ønsker at holde for sig selv, og det er uheldigt, at det er kommet ud,« siger han til mediet.

Han fortæller, at der er tale om en såkaldt 'operationsordre', der er beregnet for de personer, der er involveret i den pågældende opgave.

»Vi må bruge lidt tid på at undersøge, hvordan det kunne ske,« siger Geir Arne Sjøhagen:

»Besøget er jo overstået, men havde vi været bekendt med det undervejs, havde det været nødvendigt at vurdere, hvor meget skade det kunne have gjort. Og hvilke tiltag der i så fald skulle gennemføres.«

Hos det norske statsministerium har man ingen kommentarer til sagen.