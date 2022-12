Lyt til artiklen

Det hele skulle tage ti dage. Men vi ved nu, at den plan på ingen måde lykkedes.

En britisk forsvars- og sikkerhedstænketank har afsløret detaljer om Moskvas præ-invasionsplan for Ukraine, baseret på hemmelige russiske dokumenter, der tilsyneladende er underskrevet af Vladimir Putin. I dokumenterne fremgår det, at man regnede med en fuld invasion på blot ti dage.

Det skriver Sky News, som citerer tænketanken, Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI).

Ifølge den britiske tænketank var kun en lille gruppe russiske embedsmænd klar over planernes fulde omfang.

Dokumenterne viser yderligere, at selv vicechefer for afdelinger inden for det russiske militær var uvidende om planen om at invadere og besætte Ukraine indtil dage før invasionen begyndte – og taktiske militærenheder modtog først ordren timer før.

Den ukrainske efterretningstjeneste mener også, at Rusland planlagde at bruge hviderussiske luftbårne enheder til at erobre atomkraftværkerne Rivne og Khmelnytskyj, og at Rusland planlagde at starte invasionen med en 'massiv missil- og luftangrebskampagne' mod ukrainske militærmål.

Yderligere fremgår det, at russerne ikke ville målrette kritisk infrastruktur såsom kraftværker og jernbaner, fordi disse var nøglen til deres planer om at besætte landet.

Dokumenterne afslørede også, at Rusland planlagde at erobre Ukraines kraftværker, flyvepladser, vandforsyninger, centralbank og parlament – samt, at russiske specialtjenester havde til opgave at lave en liste over den ukrainske ledelse.

De blev opdelt i fire kategorier: