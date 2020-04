Sagen om den forsvundne og muligt dræbte Anne-Elisabeth Hagen er omfattende, og tråde trækker sig langt ud over den norske grænse.

Blandt andet FBI og det danske kriminalpoliti har spillet en rolle i efterforskningen af sagen. Man har ledt efter Anne-Elisabeth Hagen i Danmark.

Tidligt tirsdag morgen blev hendes mand Tom Hagen anholdt, sigtet for at have dræbt eller medvirket til at have dræbt hustruen.

Men politiet har en teori om, at Tom Hagen kan have fået hjælp.

Og den hjælp kommer ikke nødvendigvis fra Norge. Derfor har norsk politi i en længere periode rakt ud efter hjælp fra andre lande. Det skriver Dagbladet.

Det norske medie skriver, at der har været iværksat efterforskning i andre lande, men det har indtil videre ikke ført til nogle anholdelser.

Det er amerikanske FBI, britiske New Scotland Yard, tyske Bundeskriminalt samt det svenske og danske kriminalpoliti, som har hjulpet det norske politi i sagen.

Det danske politi har spillet en rolle i forhold til at undersøge konkrete skjulesteder, hvor politiet havde kildeoplysninger om, at Anne-Elisabeth Hagen blev holdt fanget.

Det var dog uden et resultat.

Flere andre europæiske politimyndigheder har også spillet en rolle.

Personer nær Tom Hagen forklarer overfor Dagbladet, at de slet ikke kan forestille sig, at han har været i stand til at lave et så omfattende setup alene, hvor der blandt andet skulle betales med kryptovaluta til de såkaldte kidnappere.

Han har endda svært ved at sende en SMS selv. Derfor mener politiet, at han kan have fået hjælp.

Den norske politiinspektør Tommy Brøske og politiadvokat Åse Kjustad Eriksson afviser tirsdag ikke, at der vil blive foretaget flere anholdelser i sagen på et senere tidspunkt.

Det er foreløbigt ukendt, hvorvidt de udenlandske efterforskninger har ført til noget konkret i sagen.