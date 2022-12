Lyt til artiklen

Familiens historik med det russiske styre er brutalt og verdenskendt. Efternavnet Litvinenko er kendt af mange i Vesten såvel som i Rusland.

Men den detalje lagde den russiske hær formodentlig ikke mærke til i midten af oktober, hvor der skulle mobiliseres nye rekrutter til krigen i Ukraine.

To rekrutteringsofficerer bankede her på døren til en lejlighed i Moskva, som på papiret tilhører 28-årige Anatoly Litvinenko, skriver The Guardian.

Sagen med hans far, Aleksandr Litvinenko, er som taget ud af en spion-roman, og er et lærebogseksempel på Ruslands skyggekrig.

Aleksandr Litvinenko var en forhenværende hemmelig agent i Sovjetunionens efterretningstjeneste, KGB, og senere FSB. Men han endte med at vende sig mod sin egen organisation og sit eget land. Han blev afhopper i 2000 og flyttede til England, hvor han seks år senere blev dræbt med giften polonium-210 efter tre ugers indlæggelse.

Det formodes, at de to personer, som sættes i forbindelse med drabet, var sendt på opgave for Ruslands hemmelige tjeneste.

Med den familiehistorie i bagagen er det i hans søns optik derfor tragikomisk, at den russiske hær vil forsøge at rekruttere ham til krigen i Ukraine.

Selvom Anatoly Litvinenko ville være langt fra den mest motiverede soldat i Putins hær, så ville det være endnu en måde at straffe hans familie.

»Min egen rekruttering er lige dele forvirrende og ikke overraskende. Min families forhold til den russiske stat har ikke ligefrem været god, siden Putin kom til magten i 2000. Som konsekvens forventer jeg, at mit navn vil være oppe i toppen på listen of personer, som de vil sende til det østlige Ukraine som kanonfoder,« skriver han selv i en klumme i avisen.

Heldigvis har Anatoly Litvinenko ikke boet i Rusland i 20 år. I lejligheden bor i stedet venner af familien, som gav rekrutteringsofficerne samme besked.

I december udkommer der desuden en tv-serie om hans fars liv, der hedder Litvinenko, og har David Tennant i hovedrollen.