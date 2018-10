Et kolossalt uvejr har hærget den australske østkyst de seneste dage, og værst gik det ud over staten Queensland.

I byen Kingaroy blev Fiona Simpson fanget i en haglstorm sammen med sin baby og sin bedstemor. De kørte i en bil, haglene smadrede hurtigt vinduerne og hamrede ned over de tre passagerer.

Det fik Fiona til at bruge sin krop som skjold, så der ikke skete hendes lille datter noget.

»Jeg har lært min lektie, kør aldrig i en haglstorm,« skriver hun i et opslag på Facebook, hvor hun fremviser sine chokerende skader.

»Jeg dækkede mit spædbarn med min krop for at forhindre, at hun kom alvorligt til skade. Hele min ryg, mine arme og mit hoved er slemt ramt. Jeg er bare så lettet over, at min datter og bedstemor er OK,« skriver hun på Facebook ifølge australske medier.

TV-stationen 7 News Brisbane har delt kvindens historie på Facebook, og her vækker sagen stor opsigt. Mange hylder Fiona Simpson for hendes vovemod, men der er også dem, der kritiserer hende for at vove sig ud i stormen med et lille barn.

Der var blevet advaret om stormen på forhånd, men dens voldsomhed kom som en overraskelse. Den bestod blandt andet af to tornadoer, voldsomme lynnedslag og hagl på størrelse med tennisbolde.

Fiona Simpson siger til 7 News Brisbane, at hun ikke anede, der var en storm på vej, da hun satte sig ind i bilen, og at hun trak ind til siden, da det begyndte at hagle.

Hun har også selv en kritik, hun gerne vil ud med:

»Der var ingen, der stoppede og hjalp os, da stormen var drevet over. Vi måtte stoppe ved en gård og råbe om hjælp,« siger hun.

»Da ambulancen var kommet, trak alle til gengæld ind til siden for at tage billeder. Vi var på Facebook, før vi overhovedet var nået på hospitalet,« siger Fiona Simpson.

Stormen i Queensland har så vidt vides ikke kostet menneskeliv, men har udslettet mange menneskers levebrød og hjem, fordi afgrøder er gået tabt og bygninger er blevet ødelagt, skriver 9news.