En familiehund i Florida, USA, hjalp til med at redde sin familie, da en brand raserede deres hus i Bradenton. Men tragisk nok døde den selv i flammerne.

»Han løb fra seng til seng, frem og tilbage,« fortalte ejeren Leroy Butler til tv-stationen Fox13.

Han talte rørt om sin Jack Russell-terrier, der blev kaldt Zippy.

Den berørte ejer sagde, at brandalarmen gik ved totiden om morgenen tirsdag. Men det varede kun et par sekunder, før der gik ild i den.

Their family home is now a loss. Leroy and his children buried Zippy this morning

Det varede ikke længe, før møblerne og loftet inde i huset var omspændt af flammer.

Zippy begyndte at gø højt og advarede dermed Leroy Butler og børnene om faren. Det lykkedes dem at slippe uskadt ud af huset.

Men det var for sent at redde den lille heltehund. Da Butler forsøgte at trænge ind i huset for at redde den, var branden simpelthen blevet for voldsom.

»Gulvet i dagligstuen stod i flammer, så der var ingen steder, hvor han kunne slippe væk. Selv røgen var for meget.

Han var en lille hund, men der var ingen steder, han kunne komme ud,« sagde Butler.

Da brandfolkene endelig fandt Zippy, var det alt for sent. Han var allerede bukket under for røgen.

Det vides endnu ikke, hvordan branden startede. Den bredte sig fra nær en aircondition-enhed til resten af huset, som brændte helt ned.