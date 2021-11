En heroisk handling fik mandag fatale følger, da en 34-årig mand fra det sydlige Californien mistede livet.

Nu afdøde Joaquin Romero arbejdede som instruktør for La Jolla Zip Zoom Zipline i San Diego, hvor han dagligt sendte kunder på en svævebanetur i smukke omgivelser.

30. oktober endte det dog helt galt, da han var ved at hjælpe en kvinde i sikkerhedsudstyret. Før, hun var sikret, gled hun nemlig ned i et af rebene. Straks greb Romero kvindens sele for at redde hende, hvilket resulterede i, at han selv blev trukket med.

Sammen hang de mere end 30 meter over jorden. Af frygt for at rebet ville briste på grund af deres kombinerede vægt, slap Joaquin Romero grebet og ofrede sig selv for kvindens sikkerhed. Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt New York Post.

Efter faldet blev den 34-årige instruktør via helikopter transporteret til Sharp Memorial Hospital Emergency Department, og ifølge en rapport fra retsmedicineren ankom han pulsløs, hvorfor en hjertelungeredning blev igangsat.

To dage efter døde han af sine kvæstelser.

Svævebanen, hvor den tragiske ulykke fandt sted, har eksisteret siden 2015.

»Vi er kede af det og sønderknuste over den nylige tragiske ulykke, der involverede en af ​​vores ansatte på La Jolla Zip Zoom Zipline,« fortalte formanden La Jolla Band, Norma Contrera, og fortsatte:

»Som enhver arbejdsgiver er vi stolte af at have et sikkert arbejdsmiljø og en sikker og behagelig oplevelse for vores kunder.«

Men nu er attraktionen altså midlertidigt lukket, da der skal foretages en undersøgelse, som skal fastslå, hvad der skete.