Drømmer du om at få en højere bonus på din arbejdsplads?

Så er det måske en idé at skifte branche.

For de ansatte i USAs værdipapirindustri på Wall Street har scoret en bonus på 1,2 millioner kroner i 2023.

I gennemsnit, vel at mærke.

Det skriver ABC News.

Det lyder som en klækkelig bonus, men rent faktisk er det mindre end de to foregående år.

I 2022 lød den gennemsnitlige bonus til Wall Street-ansatte på 1,23 millioner kroner, og året før blev der sat rekord med en bonus på hele 1,65 millioner kroner i gennemsnit.

Ifølge ABC News skyldes den lavere bonus i branchen sidste år dels, at der bliver gået lidt forsigtigere til værks på Wall Street end tidligere, og dels at der er blevet flere til at dele bonuskagen.

I alt er de samlede bonusudbetalinger på nogenlunde samme niveau som i 2022: 231 milliarder kroner.

Men hvor der for to år siden var 191.600 ansatte i industrien, var tallet i 2023 vokset til 198.500.