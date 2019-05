Lønstigning til amerikanske direktører slår alle rekorder, skriver New York Times.

De største selskaber i USA har givet deres topdirektører vilde lønstigninger.

Det viser en undersøgelse af de 200 højestlønnede topchefer i USA, som et analyse-selskab har foretaget for New York Times.

Det vildeste eksempel er Tesla, der har vedtaget en lønpakke på svimlende 2,3 milliarder dollar til Teslas stifter og direktør, Elon Musk.

Bestyrelsens begrundelse lyder, at de ønsker at fastholde Elon Musks interesse for Tesla.

Formålet med lønstigningen er ifølge bestyrelsen at 'motivere Mr. Musk til at fortsætte med ikke bare at lede Tesla over længere tid, men i særdeleshed også i lyset af hans andre forretninger at dedikere sin tid og energi til det.'

Elon Musk ejer en femtedel af Tesla. Hans andel er omkring en 100 milliarder dollars værd.

New York Times' analyse viser, at 2018 var et særdeles godt år for de rigeste direktører.

Den gennemsnitlige lønstigning blandt de 200 i undersøgelsen ligger på 1,1 million dollar, svarende til 6,3 procent.

Også i Danmark stiger lønnen voldsomt blandt de største topchefer, viser en undersøgelse lavet af Børsen for nyligt.

Carlsbergs administerende direktør, Cees't Hart, har på to år modtaget en lønstigning fra 36,1 millioner kroner til 52,5 millioner kroner, svarende til 45,4 procent mere.

FLSmidth & Co og DSV er også blandt de danske selskaber, der har givet de aller højeste lønstigninger til deres topdirektører.