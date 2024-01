Det uvejr, som netop nu er på vej ind over den amerikanske delstat Iowa, er ikke bare voldsomt. Det kan også vise sig at være livsfarligt.

Men ikke nok med det, så kan det også ende med at få en indflydelse på hele USAs fremtid. Nogle højdramatiske døgn er i vente.

Hvis man fredag og en række dage frem har tænkt sig at køre en tur i og omkring den amerikanske delstat Iowa, så er rådende ikke til at tage fejl af.

Man skal sikre sig, at det er absolut nødvendigt at køre, og hvis man endelig bevæger sig ud på vejene, så lyder rådet, at man skal medbringe overlevelsesudstyr.

Torsdag aften har en snestorm nemlig ramt delstaten, hvor der om få dage afholdes det republikanske partis caucusvalg.

Her får vi første indikator af, hvem der kan blive partiets præsidentkandidat frem mod valget senere på året.

Men det bliver ikke den nemmeste valgproces.

Fredag formiddag er den kraftige snestorm, der indledtes torsdag, nemlig blevet opgraderet til en såkaldt 'blizzard' – en meget kraftig snestorm, med store mængder nedbør og meget kraftige vinde.

Det betyder, at al kørsel i delstaten frarådes, da det kan være forbundet med livsfare at blive fanget i en bil på vejene, langt fra nærmeste redning.

Henad lørdag ophører den storm, men så følger et historisk fænomen, der gør situationen om muligt endnu mere livsfarligt.

For når selve snestormen letter, så indtræder voldsomme fald i de i forvejen kolde temperaturer.

Det sker, når kulde hele vejen fra Nordpolen og Canada sænker sig over store dele af USA – og ikke mindst Iowa – helt frem til tirsdag.

I store dele af Iowa kan temperaturerne, også om dagen, nå helt ned på minus 25 grader celsius.

Men det stopper ikke her. For sammen med den voldsomme kulde kommer også hård blæst.

»Minus 25 grader er farligt. Og tager man vind op til kuling på 15 sekundmeter oven i, så vil det svare til minus 42 grader. Hvis man ikke har beskyttet huden, så giver det forfrysninger på ti minutter,« siger den mangeårige meteorolog og klimaekspert Jesper Theilgaard til B.T.

Det er over en længere periode på flere dage, de lave temperaturer vil indfinde sig i Iowa.

I hovedstaden Des Moines er der også faldet store mængder sne. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere I hovedstaden Des Moines er der også faldet store mængder sne. Foto: Jeppe Elkjær

Længst mod nord ved grænsen til Minnesota og South Dakota vil det formentlig blive koldest.

Her bor der heller ikke helt så mange mennesker i den flade delstat i Midtvesten.

Men det gør der derimod i hovedstaden Des Moines længere mod syd.

»Det bliver en smule mindre koldt i Des Moines. Men det kan sagtens komme ned på minus 35 til minus 40 grader mandag, når man indregner blæsten,« siger Jesper Theilgaard.

»Det lyder meget voldsomt,« uddyber meteorloggen, efter han lige måtte dobbelttjekke tallene – bare for at være sikker på, at de rent faktisk var rigtige.

I USA er der også stor fokus på det dramatiske vejr, der har sænket sig over Iowa. Mandag 15. januar udføres de mange caucusvalg, hvor folk møder fysisk op i sportshaller, forsamlingshuse eller lignende og indleder en timelang stemmeproces.

Men på grund af de voldsomme vejrforhold, så er frygten, at mange bliver væk. Og dermed er valgresultatet noget mere uforudsigeligt, end det eller har set ud til med Donald Trump klart i spidsen.

»Det her vejr kan godt gå hen og få en betydning for valget,« siger Jesper Theilgaard.

»Der vil simpelthen være steder, hvor man ikke kan komme frem.«

Hvem der potentielt kan drage fordel af det ekstreme vejr i Iowa er ikke til at sige.

Donald Trump har en solid føring over Nikki Haley og Ron DeSantis, der er på de næste pladser i meningsmålingerne.

Men tror tilpas mange af Trumps støtter, at føringen til den tidligere præsident er så stor, at de godt kan undlade at trodse polarkulden, så kan der måske komme en gedigen overraskelse, når valgresultatet foreligger.

Lige nu forbereder befolkningen i Iowa og store dele af resten af USA sig på nogle vilde vejrdage.

»Det er så markant vejr, at når det hele er overstået, så vil landskabet se helt anderledes ud,« siger Jesper Theilgaard.

Måske i mere end én forstand.