Det skulle have været en stor aften for fans af den berømte One Direction-musiker Louis Tomlinson i Red Rocks-amfiteatret lige uden for Denver i den amerikanske delstat Colorado.

Men det blev i stedet et gigantisk mareridt, hvor omkring 90 personer kom til skade og syv efterfølgende indlagt, da hagl på størrelse med golfbolde pludselige væltede ned fra himlen.

Billederne på sociale medier er af ren kaos.

Folk med deres jakker over hovederne kom løbende i al hast gennem ankelhøje bunker af hagl.

Andre gemmer sig under borde, mens de enorme hagl – nogle på størrelse med golfbolde – vælter ned ovenfra.

Onsdag aften, lokal tid, blev det udendørs amfiteater Red Rocks ikke langt fra Denver ramt af en haglstorm af uhyggelige dimensioner.

Lokale medier melder om op til 90 tilskadekomne, mens syv personer efterfølgende måtte en tur på hospitalet for at blive behandlet for de skader, de enorme hagl forårsagede.

Ifølge CNN inkluderer skaderne blandt andet brækkede knogler.

I forvejen havde den lokale vejrtjeneste advaret mod alvorlig storm med voldsomme vinde og store hagl i området.

#BREAKING: Multiple people are seriously injured by falling hail during at a concert #Morrison | #Colorado

Watch as Multiple concert goers get pelted by large hail at Red Rocks Amphitheatre in Morrison Colorado during a Louis Tomlinson concert multiple reports say that pic.twitter.com/uVwEibAfau — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 22, 2023

Da stormen nærmede sig amfiteatret, valgte vejrtjenesten endda at lave et tweet om situationen og tagge amfiteatret, hvor Louis Tomlinson senere skulle spille.

Alligevel blev mange koncertgæster fanget i den voldsomme storm.

»Jeg formåede at gemme mig der, hvor de sælger drikkelse, og jeg brugte min rygsæk til at beskytte mig selv og en anden pige,« siger en koncertgæst ved navn Bella Oliveira til CNN.

Hun fik selv mindre skader og slog sin skulder.

Andre koncertgængere fik blå mærker, slag og snitsår, beskriver lokale medier.

I det hele taget var det en voldsom vejrdag i Colorado onsdag.

Ud over den voldsomme haglstorm, så ramte seks tornadoer delstaten. Umiddelbart kom ingen alvorligt til skade i den forbindelse.